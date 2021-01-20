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بالفيديو.. "بايدن" يؤدي القسم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية: "هذا يوم للديمقراطية"

Time منذ 38 دقيقة
Views 1427
بالفيديو.. "بايدن" يؤدي القسم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية: "هذا يوم للديمقراطية"

واشنطن (صدى):
أدى الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن " ، اليوم الأربعاء، القسم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "بايدن" خلال مراسم تنصيبه: "هذا يوم أمريكا ويوم للديمقراطية، صوت الشعب الأمريكي سُمِع واحترم"

وأضاف :" سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا، وتنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة".

وعن جائحة كورونا، قال بايدن : " الفيروس أزهق الكثير من أرواح الأمريكيين وفقدنا بسببه وظائف عديدة، سنعمل على هزيمته ونعيد فتح مدارس آمنة لأطفالنا".

وأشار إلى أنه ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، قائلًا " لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم ".

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أحدث التعليقات

ابوعمر
الأن أستوعب طريقة عمل هيئة الترفيه
عادل عبدالحي حمزة
ويذكر أن “الحقيبة النووية” التي بحوزة “ترامب” كنت تضم الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، إلا أنها ستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء “بايدن” اليمين الدستورية.-------------- الشفرات أم الشيفرات؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وش ذنب الأهلي اذا بالعمري رفس الشباب يعني غصب يرجع لهم والا مجرد حقد من البلطان ولو غير الأهلي يبيه ماتكلم انديه العاصمه تشتري وتبيع بناديه ولا نفس منه😜
حركات كتاب الصحف الالكترونيه
ماجد محمد عشان تجذب الناس تقول الهلال! ليش ماقلت النصر ثاني فريق بعد الدحيل!!
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ..

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