بالفيديو.. "بايدن" يؤدي القسم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية: "هذا يوم للديمقراطية"

واشنطن (صدى):
أدى الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن " ، اليوم الأربعاء، القسم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال "بايدن" خلال مراسم تنصيبه: "هذا يوم أمريكا ويوم للديمقراطية، صوت الشعب الأمريكي سُمِع واحترم"
وأضاف :" سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا، وتنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة".
وعن جائحة كورونا، قال بايدن : " الفيروس أزهق الكثير من أرواح الأمريكيين وفقدنا بسببه وظائف عديدة، سنعمل على هزيمته ونعيد فتح مدارس آمنة لأطفالنا".
وأشار إلى أنه ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، قائلًا " لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم ".