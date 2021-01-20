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إيقاف حركة الملاحة البحرية بـ "ميناء جدة الإسلامي"

Time منذ 30 دقيقة
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إيقاف حركة الملاحة البحرية بـ "ميناء جدة الإسلامي"

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق.

كما توقع استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، ولايستبعد تكون الصقيع على تلك المناطق.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تؤدي إلى ارتفاع في الأمواج البحرية.

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أحدث التعليقات

ابوعمر
الأن أستوعب طريقة عمل هيئة الترفيه
عادل عبدالحي حمزة
ويذكر أن “الحقيبة النووية” التي بحوزة “ترامب” كنت تضم الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، إلا أنها ستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء “بايدن” اليمين الدستورية.-------------- الشفرات أم الشيفرات؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وش ذنب الأهلي اذا بالعمري رفس الشباب يعني غصب يرجع لهم والا مجرد حقد من البلطان ولو غير الأهلي يبيه ماتكلم انديه العاصمه تشتري وتبيع بناديه ولا نفس منه😜
حركات كتاب الصحف الالكترونيه
ماجد محمد عشان تجذب الناس تقول الهلال! ليش ماقلت النصر ثاني فريق بعد الدحيل!!
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ..

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