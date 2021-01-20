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شاهد.. نصائح ذهبية لكل من تعرض لانتحال الشخصية على مواقع التواصل 

Time منذ 57 دقيقة
Views 1423
شاهد.. نصائح ذهبية لكل من تعرض لانتحال الشخصية على مواقع التواصل 

علي القحطاني (صدى):
قدم الخبير في مجال التقنية، سليمان الدالي، نصائح لكل من تعرض لعملية انتحال الشخصية على مواقع التواصل.

وقال " الدالي " خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" ‎بعد انتحال الشخصية يجب التبليغ والحظر  "، لافتا:" يجب تغيير كلمة السر من أجل حماية الحسابات بمواقع التواصل والحفاظ على سرية المعلومات والملفات ".

وكان تطبيق " كلنا أمن "، أكد أن انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة معلوماتية، تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليوني ريال.

وأوضح " كلنا أمن " أنه في حال تعرض أي شخص بذلك يمكنه تقديم بلاغه عبر اختيار الدوريات في التطبيق، لافتا إلى أنه يمكن التبليغ عن الجرائم التقنية، والنشاطات المشبوهة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، عبر التطبيق أيضًا.

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أحدث التعليقات

ابوعمر
الأن أستوعب طريقة عمل هيئة الترفيه
عادل عبدالحي حمزة
ويذكر أن “الحقيبة النووية” التي بحوزة “ترامب” كنت تضم الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، إلا أنها ستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء “بايدن” اليمين الدستورية.-------------- الشفرات أم الشيفرات؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وش ذنب الأهلي اذا بالعمري رفس الشباب يعني غصب يرجع لهم والا مجرد حقد من البلطان ولو غير الأهلي يبيه ماتكلم انديه العاصمه تشتري وتبيع بناديه ولا نفس منه😜
حركات كتاب الصحف الالكترونيه
ماجد محمد عشان تجذب الناس تقول الهلال! ليش ماقلت النصر ثاني فريق بعد الدحيل!!
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ..

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