شاهد.. نصائح ذهبية لكل من تعرض لانتحال الشخصية على مواقع التواصل 

علي القحطاني (صدى):
قدم الخبير في مجال التقنية، سليمان الدالي، نصائح لكل من تعرض لعملية انتحال الشخصية على مواقع التواصل.
وقال " الدالي " خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" بعد انتحال الشخصية يجب التبليغ والحظر "، لافتا:" يجب تغيير كلمة السر من أجل حماية الحسابات بمواقع التواصل والحفاظ على سرية المعلومات والملفات ".
وكان تطبيق " كلنا أمن "، أكد أن انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة معلوماتية، تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليوني ريال.
وأوضح " كلنا أمن " أنه في حال تعرض أي شخص بذلك يمكنه تقديم بلاغه عبر اختيار الدوريات في التطبيق، لافتا إلى أنه يمكن التبليغ عن الجرائم التقنية، والنشاطات المشبوهة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، عبر التطبيق أيضًا.