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"آل الشيخ" يعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين في الرياض (فيديو)

Time منذ ساعة
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"آل الشيخ" يعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين في الرياض (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن افتتاح مطعم فاخر للأطعمة الشهية في الرياض قريبًا، الأمر الذي اعتبره متابعيه بأنه مفاجأة سارة. 

وكان "  آل الشيخ " أعلن عن أولى الحفلات الغنائية التي تأتي ضمن فعالية " أوايسس الرياض "، والتي يفتتحها الفنان رابح صقر، كما وصف تركي آل الشيخ رابح بالموسيقار الكبير.

ونوه بأنه من سيقص شريط المسرح وستكون ليلة مع ألبومه الجديد، في حين أن التفاصيل ستعلن قريبًا.

ورد رابح صقر، قائلا: " يزيدني شرفًا أن أكون من يفتتح الحفلات هناك، وراح أخصص أغاني الألبوم الجديد لهذا الحفل.. شكرًا يا أبو ناصر ". 

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أحدث التعليقات

ابوعمر
الأن أستوعب طريقة عمل هيئة الترفيه
عادل عبدالحي حمزة
ويذكر أن “الحقيبة النووية” التي بحوزة “ترامب” كنت تضم الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، إلا أنها ستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء “بايدن” اليمين الدستورية.-------------- الشفرات أم الشيفرات؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وش ذنب الأهلي اذا بالعمري رفس الشباب يعني غصب يرجع لهم والا مجرد حقد من البلطان ولو غير الأهلي يبيه ماتكلم انديه العاصمه تشتري وتبيع بناديه ولا نفس منه😜
حركات كتاب الصحف الالكترونيه
ماجد محمد عشان تجذب الناس تقول الهلال! ليش ماقلت النصر ثاني فريق بعد الدحيل!!
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ..

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