"الهلال" ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقاً في آسيا

ماجد محمد (صدى):
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير سوق الانتقالات العالمي اللاعبين لعام 2020، عن أربعة فرق سعودية، جاءت ضمن أكثر 10 أندية إنفاقًا في قارة آسيا.
واحتل النصر المركز الثاني خلف الدحيل القطري الذي تصدر قائمة أكثر الأندية إنفاقاً في القارة الصفراء، وثالثا جاء داليان ثم شنغهاي سيبج وبعده بكين غوان وهيبي شينا فورتون من الصين.
في حين تواجد الاتحاد سابعا، والهلال في المركز الثامن، ثم نادي شينزين الصيني، وفي المرتبة العاشرة تواجد الأهلي.
وذكر التقرير أن دوري المحترفين تواجد ضمن المراكز الـ 25 الأولى، كأكثر الدول دفعا لرسوم الانتقالات في 2020.
ويذكر أن العام المنصرم شهد تعاقد 66 نادياً سعودياً مع 242 لاعبا، وبلغ إجمالي قيمة الإنفاق على رسوم الانتقالات 67.7 مليون دولار، وهو ثاني أعلى رقم في آسيا بعد الصين "86.1 مليون دولار".