الأعداد السابقة للصحيفة

"الهلال" ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقاً في آسيا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1355
"الهلال" ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقاً في آسيا

ماجد محمد (صدى):
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير سوق الانتقالات العالمي اللاعبين لعام 2020، عن أربعة فرق سعودية، جاءت ضمن أكثر 10 أندية إنفاقًا في قارة آسيا.

واحتل النصر المركز الثاني خلف الدحيل القطري الذي تصدر قائمة أكثر الأندية إنفاقاً في القارة الصفراء، وثالثا جاء داليان ثم شنغهاي سيبج وبعده بكين غوان وهيبي شينا فورتون من الصين.

في حين تواجد الاتحاد سابعا، والهلال في المركز الثامن، ثم نادي شينزين الصيني، وفي المرتبة العاشرة تواجد الأهلي.

وذكر التقرير أن دوري المحترفين تواجد ضمن المراكز الـ 25 الأولى، كأكثر الدول دفعا لرسوم الانتقالات في 2020.

ويذكر أن العام المنصرم شهد تعاقد 66 نادياً سعودياً مع 242 لاعبا، وبلغ إجمالي قيمة الإنفاق على رسوم الانتقالات 67.7 مليون دولار، وهو ثاني أعلى رقم في آسيا بعد الصين "86.1 مليون دولار".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم ابا عبد الله ويسكنه فسيح جناته .. اللهم آمين .. .. تلاوة مباركة نديه ، من حنجرة صافية ذهبيه .. الله يرحمك يا عبد الله يا ابا عبد الله .. آمين ..
مطر الاسود
الجميع يقولون لك ايها العبقري الفذ ( درب تصد ما ترد) وفكه من جحى غنيمة
زائر
حتى توقيع عقد الفنانة القديرة بالقيس،كان قمة الجمال والروعة،والنتيجة كانت ماشاء الله تركي، ياحافظ..
ابوعدي
النصر شعبيته جارفه في الخليج والوطن العربي
مطر الاسود
الصورة تتحدث عن نفسها والناس تصدق ماترى وما اعتادت عليه وتعتبره جزء من عاداتها وتقاليدها ولن تسأل عن التفاصيل بمعنى اخر ظهورهم بهذا المظهر في هذا الموقف بمثابة دعوة مفتوحة لمن هب ودب ليدلي بدلوه, وعلى قول المثل من دعى الناس الى ذمه ذموه بالحق وبالباطل

أخر الأخبار

"آل الشيخ" يعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين في الرياض (فيديو)
"آل الشيخ" يعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين في الرياض (فيديو)
Time منذ دقيقة Views 1057
أهمية أطفاء المكيف قبل إغلاق محرك السيارة
أهمية أطفاء المكيف قبل إغلاق محرك السيارة
Time منذ 10 دقائق Views 1151
"الهلال" ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقاً في آسيا
"الهلال" ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقاً في آسيا
Time منذ 24 دقيقة Views 1355
انتبهي يشوفك العامل
انتبهي يشوفك العامل
Time منذ 24 دقيقة Views 258
مواطن ينقذ طفلته من سقوط مروع
مواطن ينقذ طفلته من سقوط مروع
Time منذ 25 دقيقة Views 237
حادثة غريبة لمهاجم داخل الملعب
حادثة غريبة لمهاجم داخل الملعب
Time منذ 25 دقيقة Views 170
فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات الواردة من المنظمات العالمية
فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات الواردة من المنظمات العالمية
Time منذ 44 دقيقة Views 1418
شاب ينجو من موت محقق بعد فقدان السيطرة على مركبته بمكة 
شاب ينجو من موت محقق بعد فقدان السيطرة على مركبته بمكة 
Time منذ 52 دقيقة Views 1612
ضمك يتخطى الباطن ويحقق انتصاره الثالث دوريا
ضمك يتخطى الباطن ويحقق انتصاره الثالث دوريا
Time منذ ساعة Views 1572
المدد المستبعدة من الاحتساب لأغراض التقاعد
المدد المستبعدة من الاحتساب لأغراض التقاعد
Time منذ ساعة Views 1706