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فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات الواردة من المنظمات العالمية

Time منذ 43 دقيقة
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فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات الواردة من المنظمات العالمية

عدن (صدى):
فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم خمسة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.وحول ما يتعلق بما ورد في بيان (منسق الأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن) الصادر في (07 08 2020م) أن ضربات وقعت بتاريخ (06 08 2020م) بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف)، أسفرت عن مقتل نحو تسعة أطفال وإصابة سبعة آخرين وإصابة امرأتين في منطقة (حراض) بمديرية (خب والشعف) في محافظة (الجوف) ووقع الهجوم أثناء سفر الضحايا في الطريق.فقد أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك زيارة أعضاء الفريق المشترك لمراكز العمليات ذات العلاقة، والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية المنفذة بتاريخ الادعاء، ومقابلة المعنيين بتنفيذ المهام الجوية والاستماع إلى أقوالهم، حصر المهام اليومية، أمر المهام الجوية، تقرير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، تسجيلات الفيديو لمواقع الاستهداف، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه بتاريخ (06 08 2020م) رصدت إحدى تشكيلات قوات التحالف الجوية (عربات وأفراد مقاتلين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة) على أحد طرق الاقتراب الرئيسية المستخدمة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم قواته بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف) في منطقة العمليات التي كانت تشهد وقتها اشتباكات بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة، تم تأكيد تلك المعلومات عبر المصادر الأرضية، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.وأضاف: عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (09:38) من صباح الخميس الموافق (06 08 2020م) بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عسكرية عبارة عن عدد (4) عربات من نوع شاص على طريق ترابي في موقع خالي من المدنيين والأعيان المدنية بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف)، وباستخدام قنابل موجهة.

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ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم ابا عبد الله ويسكنه فسيح جناته .. اللهم آمين .. .. تلاوة مباركة نديه ، من حنجرة صافية ذهبيه .. الله يرحمك يا عبد الله يا ابا عبد الله .. آمين ..
مطر الاسود
الجميع يقولون لك ايها العبقري الفذ ( درب تصد ما ترد) وفكه من جحى غنيمة
زائر
حتى توقيع عقد الفنانة القديرة بالقيس،كان قمة الجمال والروعة،والنتيجة كانت ماشاء الله تركي، ياحافظ..
ابوعدي
النصر شعبيته جارفه في الخليج والوطن العربي
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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