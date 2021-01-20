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بالفيديو..نزار باهبري: فاعلية الجرعة الأولى من لقاح كورونا تستمر لمدة 6 أسابيع

Time منذ ساعة
Views 1636
بالفيديو..نزار باهبري: فاعلية الجرعة الأولى من لقاح كورونا تستمر لمدة 6 أسابيع

عادل الحربي (صدى):
أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، المدة المحددة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح " كورونا".

وقال "باهبري " في مقطع فيديو له، إن بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح " كورونا " يكون في الجسم أجسام مضادة نسبة فعاليتها 50%.

وأشار إلى أن هذه الفاعلية تستمر لمدة 6 أسابيع، وهذه المدة المسموح بها لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، بدون إعادة الجرعة الأولى.

وأكد أن الشخص الذي تلقى الجرعة الأولى وفي هذه الفترة وأصيب بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة، يمكنه تناول الجرعة الثانية بعد التعافي بـ 3 أشهر.

وأضاف أنه يمكن التواصل مع وزارة الصحة بعد التعافي لمعرفة هل سيكون الشخص المتعافي يحتاج إلى جرعة أم جرعتين، بالإضافة إلى إجراء تحليل للأجسام المضادة.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
الجميع يقولون لك ايها العبقري الفذ ( درب تصد ما ترد) وفكه من جحى غنيمة
ابوعدي
النصر شعبيته جارفه في الخليج والوطن العربي
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
سلطان
الله يخلف على الإعلام والرياضة بوجود مثل هؤلاء المتعصبين ، لا ننشد عن اعلام متزن ولا رياضة عادلة بوجود فروخ التعصب الأزرق لا بارك الله فيكم 👎
الملل5
العنوان انهيار راشد الماجد والمقطع جالس ولاساعدهم وكلها يومين ويرجع وتلقاه علي المسرح مثل رابح صقر دفن امه وايام بعدها قاعد يغني علي المسرح نعوذبالله من قسوة القلوب

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