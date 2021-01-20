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جزيرة البريدي بينبع وجهة بحرية مرجانية ساحرة
منذ 15 دقيقة
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أحدث التعليقات
المونديالي
والله ندعي عليك وعلى هلالك الحقير..
نونوررر
مسكين يا حرام لا عاد تنابح افضل لان والله السويكت مب مهتم لا اشكالك
ابو. ميعاد
كل الاحترام. والتقدير. للانديه. السعوديه. واسال. الله التوفيق. للجميع. محبكم عاشق. الهلال
عنتر فاضي جيبه
يامغني غني بعيد عن النادي هم ابخص
زاير
الرئيس الاميركي الصهيوني دونالد ترامب اخذ الشر وراح الي مزبلة التاريخ عبره للطغاة في العالم .
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