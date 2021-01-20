بالفيديو.. نايف هزازي يُثير الجدل بحديثه عن سلمان الفرج: "الهلال يرفعك ما ينزلك" 

طلال الغامدي (صدى):
أثار لاعب العدالة نايف هزازي، الجدل بحديثه عن تجديد الهلال عقد اللاعب سلمان الفرج.
وقال " هزازي ":" الهلال يرفعك ماينزلك ويعزك "، مضيفا:" الهلال يرفع رأسك، كلنا كلاعبين نعرف تعامل الهلال مع لاعبيه ".
ولفت " هزازي ":" طريقة توقيع الهلال مع لاعبيه مميزة "، مبينا:" طريقة توقيع الهلال مع اللاعب سلمان الفرج تمت بشكل لائق ".
وتابع:" مبروك للهلال على التوقيع مع سلمان الفرج، لأن مكانه الحقيقي في الهلال ".
وكان نادي الهلال، أعلن تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج قائد المنتخب و فريق الهلال حتى 2025.