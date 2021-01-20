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بالفيديو.. نايف هزازي يُثير الجدل بحديثه عن سلمان الفرج: "الهلال يرفعك ما ينزلك" 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1495
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بالفيديو.. نايف هزازي يُثير الجدل بحديثه عن سلمان الفرج: "الهلال يرفعك ما ينزلك" 

طلال الغامدي (صدى):
أثار لاعب العدالة نايف هزازي، الجدل بحديثه عن تجديد الهلال عقد اللاعب سلمان الفرج.

وقال " هزازي ":" الهلال يرفعك ماينزلك ويعزك "، مضيفا:" الهلال يرفع رأسك، كلنا كلاعبين نعرف تعامل الهلال مع لاعبيه ".

ولفت " هزازي ":" طريقة توقيع الهلال مع لاعبيه مميزة "، مبينا:" طريقة توقيع الهلال مع اللاعب سلمان الفرج تمت بشكل لائق ".

وتابع:"  مبروك للهلال على  التوقيع مع سلمان الفرج، لأن مكانه الحقيقي في الهلال ".

وكان نادي الهلال، أعلن تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج قائد المنتخب و فريق الهلال حتى 2025.

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أحدث التعليقات

المونديالي
والله ندعي عليك وعلى هلالك الحقير..
نونوررر
مسكين يا حرام لا عاد تنابح افضل لان والله السويكت مب مهتم لا اشكالك
ابو. ميعاد
كل الاحترام. والتقدير. للانديه. السعوديه. واسال. الله التوفيق. للجميع. محبكم عاشق. الهلال
عنتر فاضي جيبه
يامغني غني بعيد عن النادي هم ابخص
زاير
الرئيس الاميركي الصهيوني دونالد ترامب اخذ الشر وراح الي مزبلة التاريخ عبره للطغاة في العالم .

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