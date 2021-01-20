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بالفيديو..مختص: نسبة التوطين في الخطوط السعودية تتجاوز الـ 85%

Time منذ 51 دقيقة
Views 1425
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بالفيديو..مختص: نسبة التوطين في الخطوط السعودية تتجاوز الـ 85%

عادل الحربي (صدى):
أكد مختص في الموارد البشرية "هشام السيلماني"، على أن توطين قطاع الطيران خطوة هامة نظرًا لأنه من القطاعات الواعدة.

وقال المختص لقناة " الإخبارية " على أن توطين هذا القطاع مهم والهدف من هذا توطين 10 ألف وظيفة، وننظر في المستقبل إلى توطين من 25 ألف إلى 45 ألف وظيفة.

وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني تضم حوالي 5 ألف موظف منهم 90 % مواطنين، موضحًا أت الخطوط السعودية تجاوزت فيها نسبة التوطين 85 %.

وأضاف أن قطاعات الطيران من القطاعات الواعدة في العالم بأكمله وليس في المملكة فقط، وهو قطاع نامي ويخدم باقي القطاعات مثل السياحة.

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أحدث التعليقات

المونديالي
والله ندعي عليك وعلى هلالك الحقير..
نونوررر
مسكين يا حرام لا عاد تنابح افضل لان والله السويكت مب مهتم لا اشكالك
ابو. ميعاد
كل الاحترام. والتقدير. للانديه. السعوديه. واسال. الله التوفيق. للجميع. محبكم عاشق. الهلال
عنتر فاضي جيبه
يامغني غني بعيد عن النادي هم ابخص
زاير
الرئيس الاميركي الصهيوني دونالد ترامب اخذ الشر وراح الي مزبلة التاريخ عبره للطغاة في العالم .

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