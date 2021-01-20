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الشباب يتلقى صدمة قوية بخصوص انتقال بلعمري للأهلي 

Time منذ 43 دقيقة
Views 1823
الشباب يتلقى صدمة قوية بخصوص انتقال بلعمري للأهلي 

طلال الغامدي (صدى):
قال الخبير القانوني أحمد الأمير، إن الشباب، لن يحصل على مقابل مادي، في حالة انتقال الجزائري جمال بلعمري، لاعب فريق ليون الفرنسي، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بحسب قانون بوسمان.

وأضاف:" بعد قضية بوسمان تم منع تقييد حرية انتقال اللاعبين بعد انتهاء عقودهم او إنهائها، للأسف أي بند يخالف ذلك فهو غير مفعل قانونيا ولا يعتد به "، مما يؤكد عدم أحقية الشباب، في الحصول على مقابل مادي، في حالة تعاقد الأهلي مع بلعمري.

ووفقًا لقانون بوسمان، لم يعد مسموحًا أن تطلب الأندية مقابلًا ماليًا للتخلي عن لاعبيها المنتهية عقودهم والراغبين بالانتقال إلى فريق آخر، كما تم منح اللاعبين الحق في التفاوض مع أي نادي قبل ستة أشهر أو أقل على نهاية عقدهم مع ناديهم القديم.

وكان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، قال إن الشباب وضع بندًا في عقد جمال بلعمري، يتيح له الحصول على مبلغ مالي، في حالة انتقال المدافع الجزائري إلى أي فريق سعودي، وهذا ما نفاه وكيل أعمال اللاعب، بعد ذلك.

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أحدث التعليقات

المونديالي
والله ندعي عليك وعلى هلالك الحقير..
نونوررر
مسكين يا حرام لا عاد تنابح افضل لان والله السويكت مب مهتم لا اشكالك
ابو. ميعاد
كل الاحترام. والتقدير. للانديه. السعوديه. واسال. الله التوفيق. للجميع. محبكم عاشق. الهلال
عنتر فاضي جيبه
يامغني غني بعيد عن النادي هم ابخص
زاير
الرئيس الاميركي الصهيوني دونالد ترامب اخذ الشر وراح الي مزبلة التاريخ عبره للطغاة في العالم .

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