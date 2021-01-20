"ترينكاو" يقف أمام فرصة أخيرة في برشلونة

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية أن البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، جناح برشلونة الإسباني المنضم حديثًا، لم يكن أمامه إلا فرصة أخيرة بعد أن أحبط جماهير الفريق التي انتظرت منه الكثير في عامه الأول مع البارسا.
وذكرت التقارير أن ترينكاو لم يقدم حتى الآن المردود المنتظر، حيث شبهه كومان المدير الفني لبرشلونة في وقت سابق بلويس فيجو، نجم البلوجرانا السابق وريال مدريد.
وأضافت أن اللاعب لديه فرصة هامة، قد تكون الأخيرة حيث من المحتمل أن يبدأ أساسيًا أمام كورنيا في المباراة القادمة في كأس ملك إسبانيا.
ويذكر أن اللاعب انتقل إلى صفوف برشلونة في 2020 قادمًا من سبورتنج براجا البرتغالي، في صفقة كلفت البارسا 31 مليون يورو.
وكان ترينكاو قد شارك في 22 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، بواقع 652 دقيقة فقط، استطاع خلال تسجيل هدف وصناعة آخر لزملائه.