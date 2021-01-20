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بالفيديو.. قطيع من الإبل يقطع إحدى الطرق الرئيسية

Time منذ ساعة
Views 1643
بالفيديو.. قطيع من الإبل يقطع إحدى الطرق الرئيسية

نايف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول وثقه مواطن اليوم الأربعاء، قطيع من الإبل يقطع إحدى الطرق الرئيسية بالمملكة.

ووثق الفيديو لحظة مرور قطيع من الإبل الطريق، حيث طالب مالك الإبل، من قائدي الطريق السير على " الردمية ".

وكانت " صدى " في وقت سابق، قد نشرت مقطع فيديو وثق حادث شهده إحدى طرق المملكة بسبب إبل سائبة كانت تعبر للجهة الأخرى من الطريق.

وظهر في مقطع فيديو صف من الإبل السائبة وهي تخترق الطريق للعبور للجهة الأخرى لكن المشهد تغير خلال لحظات سريعة عندما اصطدمت سيارة بعدد من الإبل.

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أحدث التعليقات

المونديالي
والله ندعي عليك وعلى هلالك الحقير..
نونوررر
مسكين يا حرام لا عاد تنابح افضل لان والله السويكت مب مهتم لا اشكالك
ابو. ميعاد
كل الاحترام. والتقدير. للانديه. السعوديه. واسال. الله التوفيق. للجميع. محبكم عاشق. الهلال
عنتر فاضي جيبه
يامغني غني بعيد عن النادي هم ابخص
زاير
الرئيس الاميركي الصهيوني دونالد ترامب اخذ الشر وراح الي مزبلة التاريخ عبره للطغاة في العالم .

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