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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 23.57 نقطة ليقفل عند مستوى 8878.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، والأهلي للتكافل، والاتحاد، وإم آي إس، وتشب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت العربية، ودله الصحية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسيج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.62% و 3.43%.

فيما كانت أسهم شركات أنابيب، وزين السعودية، وتشب، والإنماء، وسلامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات أنابيب، وتشب، والراجحي، والشرقية للتنمية، وسلامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 329.52 نقطة ليقفل عند مستوى 26279.48 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 110 آلاف سهم تقاسمتها 673 صفقة.

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أحدث التعليقات

مواطن نزية
قل خيرا او اصمت
ع. س. ع
اي يقربون البقراوية من الزعيم الله يهداك بيننا وبينهم سنة ضوئية فريق ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية ابو ريالين راعين الدسائس والمؤامرات وبطولات المكاتب 😜😂😂😂
ابو محمد
بالله ايش الفئده من خبر واطي
ع. س. ع
الا من بعد الميكرفون حق الفراج ههههههه الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط يابو خرقة وقطعة جريدة وجدار 😜 سنة ضوئية وادعس المدعوس 😂😂
زاير
يسجل التاريخ الاميركي للرليس جو بايدن انه الذي نصب نفسه بنفسه لمنصب الرئاسه .

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