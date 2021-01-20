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فيديو نادر يوثق أول زيارة للملك سعود إلى المنطقة الشرقية بعدما أصبح ملكًا

Time منذ ساعة
Views 1676
فيديو نادر يوثق أول زيارة للملك سعود إلى المنطقة الشرقية بعدما أصبح ملكًا

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن ‏أول زيارة للملك سعود - رحمه الله - إلى المنطقة الشرقية بعد أن أصبح ملكًا، قادما إليها من الرياض في السكة الحديد عن طريق القطار.

وكان في استقبال الملك سعود - رحمه الله - الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية، ومعه الأمراء: مشعل بن عبدالعزيز وفيصل بن تركي وعبدالرحمن الطبيشي وجمال الحسيني.

وفي السياق نفسه، أظهرت صورة تاريخية، لحظة ‏وصول الملك سعود إلى الشرقية، وفي استقباله الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، كما ظهر الأمير خالد، والأمير عبدالمجيد، رحمهم الله جميعا، وذلك في عام ١٩٥٤ م.

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أحدث التعليقات

مواطن نزية
قل خيرا او اصمت
ع. س. ع
اي يقربون البقراوية من الزعيم الله يهداك بيننا وبينهم سنة ضوئية فريق ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية ابو ريالين راعين الدسائس والمؤامرات وبطولات المكاتب 😜😂😂😂
ابو محمد
بالله ايش الفئده من خبر واطي
ع. س. ع
الا من بعد الميكرفون حق الفراج ههههههه الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط يابو خرقة وقطعة جريدة وجدار 😜 سنة ضوئية وادعس المدعوس 😂😂
زاير
يسجل التاريخ الاميركي للرليس جو بايدن انه الذي نصب نفسه بنفسه لمنصب الرئاسه .

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