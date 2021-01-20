فيديو نادر يوثق أول زيارة للملك سعود إلى المنطقة الشرقية بعدما أصبح ملكًا

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن أول زيارة للملك سعود - رحمه الله - إلى المنطقة الشرقية بعد أن أصبح ملكًا، قادما إليها من الرياض في السكة الحديد عن طريق القطار.
وكان في استقبال الملك سعود - رحمه الله - الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية، ومعه الأمراء: مشعل بن عبدالعزيز وفيصل بن تركي وعبدالرحمن الطبيشي وجمال الحسيني.
وفي السياق نفسه، أظهرت صورة تاريخية، لحظة وصول الملك سعود إلى الشرقية، وفي استقباله الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، كما ظهر الأمير خالد، والأمير عبدالمجيد، رحمهم الله جميعا، وذلك في عام ١٩٥٤ م.