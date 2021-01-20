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إقفال طرح شهر يناير من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

Time منذ ساعة
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إقفال طرح شهر يناير من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.955 مليار ريال سعودي .

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال سعودي، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 880 مليون ريال سعودي، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2033 ميلادي.

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أحدث التعليقات

مواطن نزية
قل خيرا او اصمت
ع. س. ع
اي يقربون البقراوية من الزعيم الله يهداك بيننا وبينهم سنة ضوئية فريق ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية ابو ريالين راعين الدسائس والمؤامرات وبطولات المكاتب 😜😂😂😂
ابو محمد
بالله ايش الفئده من خبر واطي
ع. س. ع
الا من بعد الميكرفون حق الفراج ههههههه الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط يابو خرقة وقطعة جريدة وجدار 😜 سنة ضوئية وادعس المدعوس 😂😂
زاير
يسجل التاريخ الاميركي للرليس جو بايدن انه الذي نصب نفسه بنفسه لمنصب الرئاسه .

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