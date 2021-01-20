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بالفيديو.. موجة قطبية قارسة تضرب المملكة خلال ساعات

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. موجة قطبية قارسة تضرب المملكة خلال ساعات

الرياض (صدى):
حذر خبراء الطقس من موجه قطبية باردة تضرب المملكة خلال الساعات القادمة .

وقال مدير فرع مركز الأرصاد الوطني في الحدود الشمالية فرحان العنزي ، الأجواء البادرة تسللت لتبوك والجوف والحدود الشمالية صباح اليوم الأربعاء .

وأضاف أن هذه الكتلة هي الأبرد خلال موسم الشتاء الحالي ولم يسبق تسجيل درجة حرارة أدنى منها في السابق .

وقال أن بعض المناطق شهدت هطول أمطار خفيفة اليوم وكان هناك هبوط ثلوج على بعض المرتفعات ولا تزال الفرصة مهيئة للهطول خلال اليوم حتى صباح الخميس ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

وحول المناطق الأكثر تأثراً ، قال أن المناطق الشمالية في مقدمتها " تبوك والجوف والحدود الشمالية " ثم تضرب باقي المناطق حائل ، والرياض ، والشرقية وبقية مناطق المملكة مساء اليوم وصباح الغد حتى يوم الجمعة .

وتابع أن درجة الحرارة الصغرى ستصل إلى ما دون الصفر في مناطق شمال المملكة وكذلك ستشهد حائل إنخفاض بحوالي 4 درجات تحت الصفر ، ويصحبها نشاط في الرياح السطحية على أغلب المناطق يومي الخميس والجمعة .

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أحدث التعليقات

مواطن نزية
قل خيرا او اصمت
ع. س. ع
اي يقربون البقراوية من الزعيم الله يهداك بيننا وبينهم سنة ضوئية فريق ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية ابو ريالين راعين الدسائس والمؤامرات وبطولات المكاتب 😜😂😂😂
ابو محمد
بالله ايش الفئده من خبر واطي
ع. س. ع
الا من بعد الميكرفون حق الفراج ههههههه الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط يابو خرقة وقطعة جريدة وجدار 😜 سنة ضوئية وادعس المدعوس 😂😂
زاير
يسجل التاريخ الاميركي للرليس جو بايدن انه الذي نصب نفسه بنفسه لمنصب الرئاسه .

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