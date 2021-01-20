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«الموارد البشرية» تقرر تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية

Time منذ 46 دقيقة
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«الموارد البشرية» تقرر تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية

الرياض (صدى):
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.

ويهدف هذا القرار إلى الحد من العمالة المخالفة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة، وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي.

وأكدت الوزارة على أن هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة ومن أبرزها أنماط العمل الحديثة، حيث يعد العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرز تلك الأنماط.

وذكر القرار تعريفه للمنصة الإلكترونية التشاركية بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد.

يذكر أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد (180) يومًا من نشره في موقع الوزارة، وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
مع الاسف في هالزمن الناصح كالناكح.. قلنا امنعوا امتلاك المواطنين للاسلحة النارية. ولكن لا حياة لمن تنادي.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يصلح شانهم ويخزي شيطانهم .. آمين ..
عبدالله الناصر / حائل
لو كنت عادلا ياوليد كان اعلنت من هو المسئول الذي دعى على حكم مباريات الاهلي والهلال بالسرطان الكيمره اثناء هجوم العويس في مبارياته مع القادسيه كانت حاضره ولكنها اصبحت عمياء اثناء الدعاء بالسرطان ومع ذلك تقول معاييرنا واحده ونعمل بالميزان بين الفرق ولكنك تكذب
ابو محمد 😎 ✍️
شخللوهما شخلله ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا تطيرون باالعجه ، يمكن شافت منام وقامت مفزوعه .. .. ويمكن عروس في ليلة دخلتهاا .. احسنوا الظن ..

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