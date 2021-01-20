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بالفيديو.. مواطن يصلح سيارات السياح والعابرين في مرتفعات جازان

Time منذ 31 دقيقة
Views 1476
بالفيديو.. مواطن يصلح سيارات السياح والعابرين في مرتفعات جازان

جازان (صدى):
نجح مواطن من جازان في القضاء على مشكلة أعطال السيارات والكهرباء في جبال الداير التي يتعرض لها العابرون والسياح .

وأكد المواطن سالم المالكي الذي أتقن مهنته كميكانيكي وكهربائي أنه لا يتأخر عن أي اتصال لصاحب مركبة في قمم جبال الداير حيث أن ورش السيارات بعيدة والخدمات ضعيفة في هذا الموقع، وفقاً للعربية .

وأضاف أن الأهالي يعتمدون على مواطير نظراً لعدم توصيل الكهرباء فأتقن تصليحها لمساعدتهم ، كما يستهدف مساعدة السياح العابرين على الطريق لأنهم قد يواجهوا أية أعطال .

كما أكد أن خدمته أحياناً كثيرة تكون مجانية، ويهدف منها إلى خدمة وطنه وأهله وكذلك خدمة السياح الغرباء .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يصلح شانهم ويخزي شيطانهم .. آمين ..
عبدالله الناصر / حائل
لو كنت عادلا ياوليد كان اعلنت من هو المسئول الذي دعى على حكم مباريات الاهلي والهلال بالسرطان الكيمره اثناء هجوم العويس في مبارياته مع القادسيه كانت حاضره ولكنها اصبحت عمياء اثناء الدعاء بالسرطان ومع ذلك تقول معاييرنا واحده ونعمل بالميزان بين الفرق ولكنك تكذب
ابو محمد 😎 ✍️
شخللوهما شخلله ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا تطيرون باالعجه ، يمكن شافت منام وقامت مفزوعه .. .. ويمكن عروس في ليلة دخلتهاا .. احسنوا الظن ..
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يوجد في البيوت كبار سن ومرضى واختلاط الطلاب مع بعض يسبب مشكله للمرضى وانتقال الامراض اليهم عن طريق طلاب المدارس

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