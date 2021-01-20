ياسر القحطاني يعلق على تجديد عقود ثلاثة نجوم بالهلال

نواف السالم (صدى):
علق نجم الهلال المعتزل ياسر القحطاني على تجديد عقود لاعبي الهلال سلمان الفرج وعبد الله عطيف وياسر الشهراني .
وأعر ب " القحطاني " عن سعادته بقرار إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ، مؤكداً أن هذا الإجراء إضافة مهمة للنادي والجمهور .
وقال " القحطاني " في حسابه على " تويتر " : مبروك لنا كهلاليين تجديد عقود سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبد الله عطيف .
وأضاف : شكراً للأخ فهد بن نافل على هذا العمل الرائع وشكراً لأعضاء الشرف وعلى رأسهم سمو الأمير الوليد بن طلال .
ومن المقرر أن يلتقي الهلال مساء اليوم بفريق التعاون ضمن الجولة الـ 14 من دوري المحترفين .