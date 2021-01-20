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قصة الحقيبة النووية التي يرفض ترامب تسليمها لـ "بايدن"

Time منذ ساعة
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قصة الحقيبة النووية التي يرفض ترامب تسليمها لـ "بايدن"

وكالات (صدى):
يعتزم الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، دونالد ترامب، عدم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب "جو بايدن " والمغادرة بالحقيبة النووية إلى فلوريدا.

وذكر المدير العسكري الأسبق في البيت الأبيض، بيل جالي، أن الحقيبة النووية عبارة عن هيكل قوي من الألمونيوم مغطى بالجلد الأسود، وتتألف من 4 أجزاء، وهي جهاز الاتصال، والكتاب الأسود الذي يحتوي على خيارات الهجوم، ومجلد من 10 صفحات يشرح إجراءات بث نظام الطوارئ.

وأضاف أن الحقيبة لها رمز سري، وتعرف أيضاً باسم "الزر النووي" و"الصندوق الأسود" و"كرة القدم النووية"، وتتضمن الحقيبة معدات ومستندات يستخدمها الرئيس لإصدار أمر بضربة نووية.

وأضاف أن الرئيس أينما ذهب توجد معه بطاقة بلاستيكية تعرف باسم "قطعة البسكويت"، وفي حال قرر شن ضربة نووية وهو بعيد عن البيت الأبيض تُفتح له الحقيبة، وتصدر إشارة تنبيهية لهيئة الأركان المشتركة.

ولفت إلى أن الرئيس يقوم بعدها بالتحدث مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ويستخدم رموز هذه البطاقة لتأكيد هويته، ومن ثم بحث إجراءات الهجوم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يصلح شانهم ويخزي شيطانهم .. آمين ..
عبدالله الناصر / حائل
لو كنت عادلا ياوليد كان اعلنت من هو المسئول الذي دعى على حكم مباريات الاهلي والهلال بالسرطان الكيمره اثناء هجوم العويس في مبارياته مع القادسيه كانت حاضره ولكنها اصبحت عمياء اثناء الدعاء بالسرطان ومع ذلك تقول معاييرنا واحده ونعمل بالميزان بين الفرق ولكنك تكذب
ابو محمد 😎 ✍️
شخللوهما شخلله ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا تطيرون باالعجه ، يمكن شافت منام وقامت مفزوعه .. .. ويمكن عروس في ليلة دخلتهاا .. احسنوا الظن ..
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
يوجد في البيوت كبار سن ومرضى واختلاط الطلاب مع بعض يسبب مشكله للمرضى وانتقال الامراض اليهم عن طريق طلاب المدارس

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