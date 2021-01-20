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وزارة العدل تتيح إمكانية رفع جميع الدعاوى العمالية عبر "ناجز"

Time منذ ساعة
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وزارة العدل تتيح إمكانية رفع جميع الدعاوى العمالية عبر "ناجز"

الرياض (صدى):
أتاحت وزارة العدل إمكانية رفع جميع الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية مباشرة عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، وذلك بعد استكمال المتطلبات الإجرائية لكل نوع منها.

وأبرزت أقسام الدعاوى العمالية ومساراتها، وهي مصنفة إلى الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وبينت الوزارة أن الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمر بمسارين الأول تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكاناً لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوماً، مفيدة أنه بعد انقضاء المدة المحددة نظاماً ولم يتم الصلح، يقوم المدعي برفع الدعوى مباشرة عبر بوابة ناجز مرفقاً محضر تعذر الصلح، الذي هو شرط أساسي لقبول الدعوى.

وفيما يخص دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم؛ بينت الوزارة أنها تمر كذلك بمسارين أولاهما رفع المنازعة عن العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة 5 أيام للصلح، وإن لم تنته صلحاً، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وفي حال صدور القرار يحق لمن صدر ضده الاعتراض على القرار بأن يقوم برفع الدعوى مباشرة عبر بوابة ناجز مرفقاً قرار اللجنة، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى.

وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض، بينت الوزارة أن هذه النزاعات تمر بثلاثة مسارات، أولها تقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والثاني الاعتراض على القرار الصادر حسب التسلسل الإداري لدى الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والثالث هو في حال تظلم المتقدم من عدم قبول الاعتراض المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك برفع الدعوى عبر بوابة ناجز مع إرفاق القرارات الصادرة من الجهة المختصة بالتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن رفع الدعاوى العمالية مباشرة عبر بوابة ناجز يساعد في تقليص أمد التقاضي ورفع جودة المخرجات، والتأكد من تحرير الدعوى بشكل صحيح، وسرعة وسهولة قبول الدعوى المكتملة، واستكمال جميع المتطلبات الأساسية لقبول الدعوى، وذلك لرفع فاعلية الجلسة الأولى.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة "صحيفة الدعوى" بشكلها الجديد وفق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد.

وجرى بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه المستفيدين عند تقديم الدعاوى إلكترونياً، في إجراءات مرقمنة وواضحة تضيف سرعة في اكتمال الدعوى وقبولها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يصلح شانهم ويخزي شيطانهم .. آمين ..
عبدالله الناصر / حائل
لو كنت عادلا ياوليد كان اعلنت من هو المسئول الذي دعى على حكم مباريات الاهلي والهلال بالسرطان الكيمره اثناء هجوم العويس في مبارياته مع القادسيه كانت حاضره ولكنها اصبحت عمياء اثناء الدعاء بالسرطان ومع ذلك تقول معاييرنا واحده ونعمل بالميزان بين الفرق ولكنك تكذب
ابو محمد 😎 ✍️
شخللوهما شخلله ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا تطيرون باالعجه ، يمكن شافت منام وقامت مفزوعه .. .. ويمكن عروس في ليلة دخلتهاا .. احسنوا الظن ..
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
يوجد في البيوت كبار سن ومرضى واختلاط الطلاب مع بعض يسبب مشكله للمرضى وانتقال الامراض اليهم عن طريق طلاب المدارس

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