«النيابة العامة»: يعد إهمالًا وإيذاءًا التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه يتمتع الطفل بحق التعليم، وينعم بتوفير كافة الإمكانات لممارسة وحماية هذا الحق، ومن ذلك ضمان التعليم عن بُعد عبر المنصات المخصصة لهذا الشأن.
وأوضحت النيابة العامة، أنه يلتزم والد الطفل أو حاضنه أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة ويحظر على أي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، كما يعد إهمالًا وإيذاءًا التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنها تتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.