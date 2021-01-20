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«النيابة العامة»: يعد إهمالًا وإيذاءًا التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم

Time منذ 34 دقيقة
Views 1511
«النيابة العامة»: يعد إهمالًا وإيذاءًا التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه يتمتع الطفل بحق التعليم، وينعم بتوفير كافة الإمكانات لممارسة وحماية هذا الحق، ومن ذلك ضمان التعليم عن بُعد عبر المنصات المخصصة لهذا الشأن.

وأوضحت النيابة العامة، أنه يلتزم والد الطفل أو حاضنه أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة ويحظر على أي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، كما يعد إهمالًا وإيذاءًا التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنها تتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

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أحدث التعليقات

ملكظ
اي انجازات وأي خرابيط مصدق نفسك انت قال انجازات ورني انجازات يا مطرود جاي تلعب ٩ لعيبه تفكر انك في الرياض
العميد سيد النوادي
ممكن تدعي على الهلال والفراج مافرق تدعي له أو تدعي علية.. واليوم بإذن الله الكلمة للتعاون
ملكظ
من غير الزعقيين عشانه يرفعلهم
ناقد
حتى العسكر ما سلموا ... عجلوا بقطع رأسه .. الله يعافينا ولا يبتلينا
زاير الشمالي
نريد مثل عبدالرحمن السميط رحمه الله لانريد من يزور الكنائس ويبرر كل خطواته

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