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مقتل مواطن واستشهاد رجلي أمن وإصابة آخر بعيار ناري في الرياض

Time منذ 43 دقيقة
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مقتل مواطن واستشهاد رجلي أمن وإصابة آخر بعيار ناري في الرياض

سعيد العجل (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه عند الساعة (00 : 02) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 / 6 / 1442هـ، وأثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغاً عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدةٍ سكنيةٍ بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض لخلافاتٍ عائلية بينهما، تعرضوا لطلقات نارية إثر مبادرة الجاني بإطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش مما نتج عنه مقتل المواطن المُحْتَجزْ واستشهاد اثنين من رجال الأمن، تغمدهم الله بواسع رحمته، وإصابة رجل أمن بعيارٍ ناري في الفخذ وهو بحالة صحية مستقرة . وبمتابعة الجاني تم بفضل الله رصد وجوده داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كم) شمال شرق منطقة الرياض، حيث تمت محاصرته والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيارٍ ناريٍ بقدمه، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزته.

وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ملكظ
اي انجازات وأي خرابيط مصدق نفسك انت قال انجازات ورني انجازات يا مطرود جاي تلعب ٩ لعيبه تفكر انك في الرياض
العميد سيد النوادي
ممكن تدعي على الهلال والفراج مافرق تدعي له أو تدعي علية.. واليوم بإذن الله الكلمة للتعاون
ملكظ
من غير الزعقيين عشانه يرفعلهم
ناقد
حتى العسكر ما سلموا ... عجلوا بقطع رأسه .. الله يعافينا ولا يبتلينا
زاير الشمالي
نريد مثل عبدالرحمن السميط رحمه الله لانريد من يزور الكنائس ويبرر كل خطواته

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