بالفيديو.. "المسند" يكشف حقيقة الحيوانات النافقة من شدة البرد والثلج

الرياض (صدى):
كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية حقيقة الفيديوهات المتداولة لحيوانات نفقت وهي واقفة من شدة البرد .
ونشر " المسند " على حسابه الرسمي في " تويتر " فيديو يؤكد أن هذه الحيوانات مجرد مجسمات وغير حقيقة إذ يصعب تواجدها معاً في نفس المكان ، كالذئب والخروف مثلاً !
وأكد " المسند " أن هذه المقاطع تتكرر كل عام متزامنة مع حدوث عواصف ثلجية ، والصحيح أن هذه المقاطع مؤلفة ومكذوبة .
وأضاف أن الحيوانات لا تموت وهي واقفة من شدة البرد ، بل تموت جالسة ومنطوية على نفسها ومنكبة على وجهها .