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بالفيديو.. "المسند" يكشف حقيقة الحيوانات النافقة من شدة البرد والثلج

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "المسند" يكشف حقيقة الحيوانات النافقة من شدة البرد والثلج

الرياض (صدى):
كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية حقيقة الفيديوهات المتداولة لحيوانات نفقت وهي واقفة من شدة البرد .

ونشر " المسند " على حسابه الرسمي في " تويتر " فيديو يؤكد أن هذه الحيوانات مجرد مجسمات وغير حقيقة إذ يصعب تواجدها معاً في نفس المكان ، كالذئب والخروف مثلاً !

وأكد " المسند " أن هذه المقاطع تتكرر كل عام متزامنة مع حدوث عواصف ثلجية ، والصحيح أن هذه المقاطع مؤلفة ومكذوبة .

وأضاف أن الحيوانات لا تموت وهي واقفة من شدة البرد ، بل تموت جالسة ومنطوية على نفسها ومنكبة على وجهها .

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أحدث التعليقات

ملكظ
اي انجازات وأي خرابيط مصدق نفسك انت قال انجازات ورني انجازات يا مطرود جاي تلعب ٩ لعيبه تفكر انك في الرياض
العميد سيد النوادي
ممكن تدعي على الهلال والفراج مافرق تدعي له أو تدعي علية.. واليوم بإذن الله الكلمة للتعاون
ملكظ
من غير الزعقيين عشانه يرفعلهم
ناقد
حتى العسكر ما سلموا ... عجلوا بقطع رأسه .. الله يعافينا ولا يبتلينا
زاير الشمالي
نريد مثل عبدالرحمن السميط رحمه الله لانريد من يزور الكنائس ويبرر كل خطواته

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