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تباين أسعار الهيل واستقرار الأرز والزيوت بالتزامن مع تراجع الولائم

Time منذ ساعة
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تباين أسعار الهيل واستقرار الأرز والزيوت بالتزامن مع تراجع الولائم

مروة عبدالمنعم (صدى):
تشهد أسعار الهيل في المملكة تباين ملحوظ في مطلع العام الجاري 2021 بالمقارنة بمطلع العام الماضي الذي شهد ارتفاع قياسي في أسعار الهيل محلياً .

وأكد التجار خلال جولة لـ " صدى " أن الأسعار تباينت بعد العام الماضي الذي شهد أزمة في استيراد الهيل الهندي بسبب منع بعض الأصناف بسبب مخاوف من أضرارها ، بينما يعتمد السوق المحلي عليه .

فيما أكد أحد التجار بالرياض أن هناك انضباط في سوق الهيل بالمقارنة بالشهور الماضية بعد تصاعد الأزمة بسبب احتكار البعض وبداية ضريبة القيمة المضافة التي استغلها آخرون .

وسجل متوسط سعر الـ 500 جرام هيل 74 ريال ، وبعض الأنواع سجلت 280 ريال للكيلو، وسجل ربع كيلو الهيل "المطحون "في محلات عطارة أخرى 56 ريال .

وسجل كيس الأرز البسمتي الهندي " المهيدب " وزن 10 كجم متوسط سعر 90 ريال ، فيما سجلت بعض العبوات وزن 2 كيلو جرام متوسط سعر 28 ريال ، وسجل كيس الأرز البسمتي وزن 5 كيلو 40 ريال ، اما الأرز طويل الحبة 10 كيلو متوسط 60 ريال .

واستقرت أسعار الشعيرية والمكرونة وبلغ سعر متوسط النصف كيلو جرام للشعيرية 11 ريال، ومتوسط سعر النصف كيلو جرام للمكرونة المحلي 5.2 يال .

كما أكد التجار استقرار الزيت النباتي " للقلي " إذ سجل النوع العربي 1.5 لتر متوسط سعر 14.3 ريال ، وسجل زيت الذرة للطهي 1.5 لتر متوسط سعر 20.7 ريال ، وزيت الزيتون المستورد متوسط 19 ريال للنصف لتر .

وتوقع التجار انتعاش السوق مع انتهاء أزمة كورونا وعودة الولائم والحفلات كما كان في السابق ، مؤكدين أنهم بدأوا بالتفكير في توفير كميات أكبر للسوق المحلي أستعداداً لزيادة الطلب ولتجنب ارتفاع الأسعار .

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أحدث التعليقات

ملكظ
اي انجازات وأي خرابيط مصدق نفسك انت قال انجازات ورني انجازات يا مطرود جاي تلعب ٩ لعيبه تفكر انك في الرياض
العميد سيد النوادي
ممكن تدعي على الهلال والفراج مافرق تدعي له أو تدعي علية.. واليوم بإذن الله الكلمة للتعاون
ملكظ
من غير الزعقيين عشانه يرفعلهم
ناقد
حتى العسكر ما سلموا ... عجلوا بقطع رأسه .. الله يعافينا ولا يبتلينا
زاير الشمالي
نريد مثل عبدالرحمن السميط رحمه الله لانريد من يزور الكنائس ويبرر كل خطواته

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