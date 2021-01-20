تباين أسعار الهيل واستقرار الأرز والزيوت بالتزامن مع تراجع الولائم

مروة عبدالمنعم (صدى):
تشهد أسعار الهيل في المملكة تباين ملحوظ في مطلع العام الجاري 2021 بالمقارنة بمطلع العام الماضي الذي شهد ارتفاع قياسي في أسعار الهيل محلياً .
وأكد التجار خلال جولة لـ " صدى " أن الأسعار تباينت بعد العام الماضي الذي شهد أزمة في استيراد الهيل الهندي بسبب منع بعض الأصناف بسبب مخاوف من أضرارها ، بينما يعتمد السوق المحلي عليه .
فيما أكد أحد التجار بالرياض أن هناك انضباط في سوق الهيل بالمقارنة بالشهور الماضية بعد تصاعد الأزمة بسبب احتكار البعض وبداية ضريبة القيمة المضافة التي استغلها آخرون .
وسجل متوسط سعر الـ 500 جرام هيل 74 ريال ، وبعض الأنواع سجلت 280 ريال للكيلو، وسجل ربع كيلو الهيل "المطحون "في محلات عطارة أخرى 56 ريال .
وسجل كيس الأرز البسمتي الهندي " المهيدب " وزن 10 كجم متوسط سعر 90 ريال ، فيما سجلت بعض العبوات وزن 2 كيلو جرام متوسط سعر 28 ريال ، وسجل كيس الأرز البسمتي وزن 5 كيلو 40 ريال ، اما الأرز طويل الحبة 10 كيلو متوسط 60 ريال .
واستقرت أسعار الشعيرية والمكرونة وبلغ سعر متوسط النصف كيلو جرام للشعيرية 11 ريال، ومتوسط سعر النصف كيلو جرام للمكرونة المحلي 5.2 يال .
كما أكد التجار استقرار الزيت النباتي " للقلي " إذ سجل النوع العربي 1.5 لتر متوسط سعر 14.3 ريال ، وسجل زيت الذرة للطهي 1.5 لتر متوسط سعر 20.7 ريال ، وزيت الزيتون المستورد متوسط 19 ريال للنصف لتر .
وتوقع التجار انتعاش السوق مع انتهاء أزمة كورونا وعودة الولائم والحفلات كما كان في السابق ، مؤكدين أنهم بدأوا بالتفكير في توفير كميات أكبر للسوق المحلي أستعداداً لزيادة الطلب ولتجنب ارتفاع الأسعار .