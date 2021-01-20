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بالفيديو.. «التعليم»: بدء تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي من العام المقبل

Time منذ 47 دقيقة
Views 1541
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بالفيديو.. «التعليم»: بدء تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي من العام المقبل

الرياض (صدى):
كشفت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، اليوم الأربعاء، إنه بدءًا من العام المقبل سيتم تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، لافتة إلى وجود منهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع.

وقالت ابتسام الشهري، في تصريحات إلى برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن: "تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل، ومنهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع" .

وأضافت: "منصة مدرستي سعودية 100%، كل المشاركين في تحديثها والعاملون بها سعوديون، ونجحنا في تجاوز كل تحديات التعليم عن بعد، مستطردة: "المنصة نجحت في خدمة 6 ملايين طالب وطالبة، 500 ألف معلم ومعلمة ومشرف، وما يعادل مليونين من أولياء الأمور بخدمات مطورة وأدوات استثنائية".

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أحدث التعليقات

ملكظ
اي انجازات وأي خرابيط مصدق نفسك انت قال انجازات ورني انجازات يا مطرود جاي تلعب ٩ لعيبه تفكر انك في الرياض
العميد سيد النوادي
ممكن تدعي على الهلال والفراج مافرق تدعي له أو تدعي علية.. واليوم بإذن الله الكلمة للتعاون
ملكظ
من غير الزعقيين عشانه يرفعلهم
ناقد
حتى العسكر ما سلموا ... عجلوا بقطع رأسه .. الله يعافينا ولا يبتلينا
زاير الشمالي
نريد مثل عبدالرحمن السميط رحمه الله لانريد من يزور الكنائس ويبرر كل خطواته

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