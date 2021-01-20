بالصور.. مشاهير لا تستخدم هواتف آيفون وتفضل "سامسونج"

وكالات (صدى):
تحظى هواتف "آيفون" بإقبال كبير من قبل العديد من المستخدمين الذين يعتبرون أنها تتميز عن الهواتف الأخري بكاميراتها فائقة الدقة وبامكانيات توفر الأمان والخصوصية بشكل أكبر.
وبرغم كثرة مستخدمي هواتف "آيفون" فهناك مشاهير لا يستخدمونها ويفضلون هواتف "سامسونج"، لأسباب عدة منها أن البعض يفضل استخدام نظام أندرويد على نظام iOS، بينما يرتبط آخرون بتعاقدات مع شركات أخرى غير شركة آبل.
وتضمنت قائمة المشاهير الذين لا يستخدمون هواتف "آيفون" ما يلي :
جى زي
وهو مغنى ومنتج موسيقى أمريكى، كما أنه زوج مغنية البوب الأمريكية الشهيرة بيونسيه، ويقوم بشراء هواتف أندرويد نظراً لكونه تعاقد منذ عدة سنوات مع شركة سامسونج.
ميلى بوبى براون
هي ممثلة وبطلة مسلسل Stranger Things ، وأعلنت في تصريحات سابقة لها بأنها لا تستخدم هاتف آيفون، وإنما تستخدم هاتف سامسونج من فئة جالاكسي.
مارك زوكربيرج
هو الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، وأكد أنه يفضل الهواتف التى تستخدم نظام الأندرويد لذلك فهو يستخدم هواتف سامسونج، واصفا هذه النوعية من الهواتف بأنها الأفضل.
ليبرون جيمس
هو لاعب كرة السلة مشهور فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم باستخدام هاتف لشركة سامسونج.