جولة لـ"صدى" تكشف اسعار اللحوم بأصنافها محلياً وتوقعات السوق

مروة عبد المنعم (صدى):
تشهد أسعار اللحوم استقراراً ملحوظاً خلال هذه الفترة في السوق المحلي بالتزامن مع استقرار الطلب وتوفر البدائل كالدواجن والأسماك بأسعار مستقرة نسبياً .
وكشفت جولة لـ"صدى " عن استقرار اسعار اللحوم بأصنافها " جملي ، بقري ، ضأن " في الهايبرات و"الملحمة " لبيع اللحوم الطازجة .
وسجل متوسط سعر كيلو جرام اللحم البقري 44.6 ريال ، و متوسط سعر اللحم الضأن الطارج 58.25 ريال للكيلو ، واللحم الضأن المبرد " مستورد " متوسط سعر 46.3 ريال للكيلو .
أما اللحم الجملي الطازج فسجل متوسط " 48.3 " ريال للكيلو ، فيما تراوح تكلفة طبخ الذبيحة بين 200 إلى 250 ريال ، وفقاً لأحد العاملين في مطاعم الرياض .
وأكد صاحب " ملحمة " على وفرة المعروض من لحم الإبل بشكل خاص إذ أن المملكة معروفة بزيادة الإنتاج المحلي للإبل بما يزيد عن 100 ألف طن سنوياً .
كما أكد تاجر آخر أن هناك استقرار في سعر اللحم البقري رغم أن السوق المحلي يعتمد على نسبة من الإستيراد لتغطية الطلب المحلي إلا أن استقرار الريال أمام العملات الأجنبية حافظ على سعر المنتج النهائي ، بالإضافة لعدم وجود مواسم معينة خلال تلك الفترة لزيادة الإقبال على الشراء ، بإستثناء ولائم الأفراح التي لم تعد كالسابق بسبب جائحة كورونا.
وطالب أحد التجار بزيادة تشجيع الدولة للإستثمار في سوق المواشي لزيادة الإنتاج المحلي وتقديم تسهيلات أكثر للموردين وفتح الإستيراد من عدة دول لتقديم سعر منافس بأفضل جودة .