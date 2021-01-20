روحاني يناشد بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي

وكالات (صدى):
هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فيما طالب الرئيس المنتخب جو بايدن العودة للاتفاق النووي.
وأوضح حسن روحاني إن سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعها ترامب حيال إيران فشلت فشلا تاما، مدعيًا أن الأعوام الأربعة لولاية ترامب "لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت بالمشاكل لشعبه والعالم".
ومن جانبه، أكد الجنرال المتقاعد لويد أوستن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لوزارة الدفاع (البنتاغون) إن إيران تمثل تهديدا لحلفاء واشنطن في المنطقة وللقوات الأمريكية المرابطة هناك.
وصرح أوستن خلال جلسة الاستماع لمناقشة التصديق على تعيينه: "لا تزال إيران عنصرا مزعزعا للاستقرار في المنطقة... تمثل تهديدا لشركائنا في المنطقة وللقوات التي ننشرها في المنطقة"، مضيفًا: "إذا حصلت إيران على قدرة نووية في أي وقت فسيكون التعامل معها بشأن أي مشكلة في المنطقة أكثر صعوبة بسبب ذلك".