أسورة إلكترونية لمتابعة نفسية الموظفين العاملين عن بعد

لندن (صدى):
تمكنت إحدى الشركات البريطانية، من تطوير «أسورة ذكية»، تتيح للشركات متابعة الحالة النفسية لموظفيها، وذلك في ظل تفشي الجائحة والعمل من المنزل.
وأوضحت الشركة، أن الزر الأصفر في «الأسورة» يشير إلى الشعور بالسعادة، بينما اللون الأزرق يعبر عن الشعور بالحزن، متصل بتطبيق للهواتف الذكية وموقع إلكتروني للحاسوب، يمكن للمدير المباشر من خلاله متابعة حالة موظفيه باستمرار، حرصا على تقديمهم أعلى مستويات من الإنتاج على مدار اليوم.
ويمكن استخدامها لتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء وأفراد العائلة وإبقائهم على اتصال مستمر، بعد أن منعتهم الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي من التجمع كما في السابق.