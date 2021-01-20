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أسورة إلكترونية لمتابعة نفسية الموظفين العاملين عن بعد

Time منذ 16 دقيقة
Views 1268
أسورة إلكترونية لمتابعة نفسية الموظفين العاملين عن بعد

لندن (صدى):
تمكنت إحدى الشركات البريطانية، من تطوير «أسورة ذكية»، تتيح للشركات متابعة الحالة النفسية لموظفيها، وذلك في ظل تفشي الجائحة والعمل من المنزل.

وأوضحت الشركة، أن الزر الأصفر في «الأسورة» يشير إلى الشعور بالسعادة، بينما اللون الأزرق يعبر عن الشعور بالحزن، متصل بتطبيق للهواتف الذكية وموقع إلكتروني للحاسوب، يمكن للمدير المباشر من خلاله متابعة حالة موظفيه باستمرار، حرصا على تقديمهم أعلى مستويات من الإنتاج على مدار اليوم.

ويمكن استخدامها لتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء وأفراد العائلة وإبقائهم على اتصال مستمر، بعد أن منعتهم الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي من التجمع كما في السابق.

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أحدث التعليقات

رااايق
ريحنا يا منجم *** لا وأخرتها طلع بس توقعات ** يا لقحت ولا ماضرها التيس *** هههههههههه شراشف جمع شرشف *** ههههههههههههههه
تركي
مثل خمسه التعاون 5/0
خبير زمانه
للاسف يالفراج انك لاتفقه في قراءه الاحداث السياسيه وتدعي الخبره في دهاليز السياسه الامريكيه وجزمت باعاده انتخاب ترامب للرئاسه واصريت على رايك لاخر يوم وصرت مضحكه للنقاد السياسين بالعالم ... مؤهلاتك لاتؤهلك للظهور كناقد وخبير الافضل ان تترك الساحه
كجمغلو
لكل بداية نهاية ..... الله المستعان
رااايق
إنا لله و إنا إليه راجعون * الله ويرحمها يغفر لها ولموتى(ا) المسلمين ***

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