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ماجد عبد الله: الساحة الرياضية صارت لكل من هب ودب ..و90 % يدعون انهم خبراء

Time منذ 37 دقيقة
Views 1565
ماجد عبد الله: الساحة الرياضية صارت لكل من هب ودب ..و90 % يدعون انهم خبراء

نواف السالم (صدى):
كشف نجم النصر والمنتخب الوطني المعتزل ماجد عبد الله سر ابتعاده عن الساحة الرياضية وتجنبه التعليق على أحداثها المثيرة للجدل .

وأكد النجم المخضرم أنه يريد الإبتعاد عن الساحة الرياضية مؤكداً أن 90% من الناقدين والمشاركين يدعون انهم خبراء في مجال كرة القدم .

وأضاف في لقاء معه ببرنامج " نجوم وسمر " ، قائلاً : الساحة الرياضية صارت لكل من هب ودب.. ، الكل صار خبير .. لذا رحت في اتجاه آخر!

ومن المعروف أن ماجد عبد الله من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية وامتدت مسيرته نحو 22 عام محفورة في ذاكرة الجمهور ، وحقق العديد من الإنجازات السعودية والخليجية والآسيوية ، برقم قياسي يتجاوز 500 هدف .

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أحدث التعليقات

رااايق
ريحنا يا منجم *** لا وأخرتها طلع بس توقعات ** يا لقحت ولا ماضرها التيس *** هههههههههه شراشف جمع شرشف *** ههههههههههههههه
تركي
مثل خمسه التعاون 5/0
خبير زمانه
للاسف يالفراج انك لاتفقه في قراءه الاحداث السياسيه وتدعي الخبره في دهاليز السياسه الامريكيه وجزمت باعاده انتخاب ترامب للرئاسه واصريت على رايك لاخر يوم وصرت مضحكه للنقاد السياسين بالعالم ... مؤهلاتك لاتؤهلك للظهور كناقد وخبير الافضل ان تترك الساحه
كجمغلو
لكل بداية نهاية ..... الله المستعان
رااايق
إنا لله و إنا إليه راجعون * الله ويرحمها يغفر لها ولموتى(ا) المسلمين ***

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