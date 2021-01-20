ماجد عبد الله: الساحة الرياضية صارت لكل من هب ودب ..و90 % يدعون انهم خبراء

نواف السالم (صدى):
كشف نجم النصر والمنتخب الوطني المعتزل ماجد عبد الله سر ابتعاده عن الساحة الرياضية وتجنبه التعليق على أحداثها المثيرة للجدل .
وأكد النجم المخضرم أنه يريد الإبتعاد عن الساحة الرياضية مؤكداً أن 90% من الناقدين والمشاركين يدعون انهم خبراء في مجال كرة القدم .
وأضاف في لقاء معه ببرنامج " نجوم وسمر " ، قائلاً : الساحة الرياضية صارت لكل من هب ودب.. ، الكل صار خبير .. لذا رحت في اتجاه آخر!
ومن المعروف أن ماجد عبد الله من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية وامتدت مسيرته نحو 22 عام محفورة في ذاكرة الجمهور ، وحقق العديد من الإنجازات السعودية والخليجية والآسيوية ، برقم قياسي يتجاوز 500 هدف .