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نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع
منذ 56 دقيقة
1959
المدينة المنورة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت ارتفاع في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية .
وبين المركز أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 6 صباحا تستمر حتى الساعة الـ 3 مساء .
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أحدث التعليقات
رااايق
ريحنا يا منجم *** لا وأخرتها طلع بس توقعات ** يا لقحت ولا ماضرها التيس *** هههههههههه شراشف جمع شرشف *** ههههههههههههههه
تركي
مثل خمسه التعاون 5/0
خبير زمانه
للاسف يالفراج انك لاتفقه في قراءه الاحداث السياسيه وتدعي الخبره في دهاليز السياسه الامريكيه وجزمت باعاده انتخاب ترامب للرئاسه واصريت على رايك لاخر يوم وصرت مضحكه للنقاد السياسين بالعالم ... مؤهلاتك لاتؤهلك للظهور كناقد وخبير الافضل ان تترك الساحه
كجمغلو
لكل بداية نهاية ..... الله المستعان
رااايق
إنا لله و إنا إليه راجعون * الله ويرحمها يغفر لها ولموتى(ا) المسلمين ***
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