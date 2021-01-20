الأعداد السابقة للصحيفة

قاضية افتراضية في محكمة صورية تصف شعورها ورهبتها من المنصب

Time منذ ساعة
Views 1768
قاضية افتراضية في محكمة صورية تصف شعورها ورهبتها من المنصب

بالطائف (صدى):
في تجربة تعد الأولى من نوعها ، نجحت مواطنة مخضرمة في مهنة المحاماه والقانون في تجسيد دور قاضية بمحكمة صورية بالطائف استعداداً لقرب تعيين قاضيات في المملكة .

وأعربت المحامية " هدى القثامي " عن سعادتها وشعورها بالرهبة في نفس الوقت خلال المحكمة الصورية التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون بالطائف بالتعاون مع فريق " بينة القانوني " .

وقالت " القثامي " حول دورها كقاضية : لا أخفيكم أن أمر القضاء ليس بالسهل فهو مسؤولية وحمل كبير يستلزم الأمانة وسؤال الله السلامة .

واستشهدت " القثامي " بقول " علي الطنطاوي " : القضاء مقياس الخير في الأمم ، ومعيار العظمة فيها ، وهو رأس مفاخر كل أمة حية ورشيدة .، وفقاً لـ"عكاظ " .

وتولت " القثامي " قضية شائكة حول وفاة مريض بسبب خطأ طبي ، وشاركها في منصة القضاء الإفتراضية المحامي ريان الثبيتي .

وكانت وكيلة وزارة الموارد البشرية قد كشفت قبل أيام عن التوجه العام في المملكة لتعيين قاضيات سعوديات قريباً .

Time واتساب

أحدث التعليقات

رااايق
ريحنا يا منجم *** لا وأخرتها طلع بس توقعات ** يا لقحت ولا ماضرها التيس *** هههههههههه شراشف جمع شرشف *** ههههههههههههههه
تركي
مثل خمسه التعاون 5/0
خبير زمانه
للاسف يالفراج انك لاتفقه في قراءه الاحداث السياسيه وتدعي الخبره في دهاليز السياسه الامريكيه وجزمت باعاده انتخاب ترامب للرئاسه واصريت على رايك لاخر يوم وصرت مضحكه للنقاد السياسين بالعالم ... مؤهلاتك لاتؤهلك للظهور كناقد وخبير الافضل ان تترك الساحه
كجمغلو
لكل بداية نهاية ..... الله المستعان
رااايق
إنا لله و إنا إليه راجعون * الله ويرحمها يغفر لها ولموتى(ا) المسلمين ***

أخر الأخبار

طرق تلميع جنوط السيارت بوصفات منزلية سهلة
طرق تلميع جنوط السيارت بوصفات منزلية سهلة
Time منذ 10 دقائق Views 1131
أسورة إلكترونية لمتابعة نفسية الموظفين العاملين عن بعد
أسورة إلكترونية لمتابعة نفسية الموظفين العاملين عن بعد
Time منذ 15 دقيقة Views 1261
استحداث مطارين للطائرات الخفيفة والصغيرة في القصيم وعسير
استحداث مطارين للطائرات الخفيفة والصغيرة في القصيم وعسير
Time منذ 31 دقيقة Views 1348
ماجد عبد الله: الساحة الرياضية صارت لكل من هب ودب ..و90 % يدعون انهم خبراء
ماجد عبد الله: الساحة الرياضية صارت لكل من هب ودب ..و90 % يدعون انهم خبراء
Time منذ 36 دقيقة Views 1552
بايدن: ليس لدينا ثانية نضيعها وسأعمل فور أداء اليمين
بايدن: ليس لدينا ثانية نضيعها وسأعمل فور أداء اليمين
Time منذ 41 دقيقة Views 1415
"حساب المواطن" يصدر توضيحاً بشأن "دخل حافز" وأثره على المستفيدين
"حساب المواطن" يصدر توضيحاً بشأن "دخل حافز" وأثره على المستفيدين
Time منذ 45 دقيقة Views 1587
بالصور.. عروس حامل تثير جدلا واسعا في مصر
بالصور.. عروس حامل تثير جدلا واسعا في مصر
Time منذ 50 دقيقة Views 862
نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع
نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع
Time منذ 55 دقيقة Views 1956
قاضية افتراضية في محكمة صورية تصف شعورها ورهبتها من المنصب
قاضية افتراضية في محكمة صورية تصف شعورها ورهبتها من المنصب
Time منذ ساعة Views 1768
وظائف شاغرة في شركة بيبسيكو
وظائف شاغرة في شركة بيبسيكو
Time منذ ساعة Views 1568