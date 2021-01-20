الأعداد السابقة للصحيفة

المحكمة تحسم الجدل بين شركتين طالبت إحداهما بتعويض خيالي بسبب "مشروع فاشل"

Time منذ 31 دقيقة
Views 1502
المحكمة تحسم الجدل بين شركتين طالبت إحداهما بتعويض خيالي بسبب "مشروع فاشل"

الرياض (صدى):
قررت محكمة الإستئناف التجارية في إحدى المناطق تأييد حكم بفسخ عقد امتياز تجاري بين شركة أجهزة تبريد وشركة تسويق للمنتجات .

كما نص قرار المحكمة على تأييد رفض تعويض الشركة المسوقة بـ 6.5 مليون ريال ، بعد أن ادعت أن الشركة المنتجة لم تلتزم بحقوقها في بنود العقد .

وكشفت مصادر تفاصيل القضية المثيرة للجدل ، حيث وجهت الشركة المنتجة للشركة المسوقة اتهام بفشلها في تسويق المنتج ما سبب الخسائر لها ، مؤكدة أنها زودتها بالعينات المطلوبة وقامت بتدريب موظفيها .

بينما وجهت الشركة المسوقة للشركة المنتجة اتهاماً بعدم توفير عينات كافية ، مؤكدة أنها قامت بتركيب العينات المتاحة في مسجد وبعض المنازل ، وقام فريق عملها بالجهود المطلوبة ، مطالبة بتعويض قدره 6.5 مليون ريال، وفقاً لـ " عكاظ " .

وخلص قرار المحكمة برفض التعويض لإشتراك الجهتين في مسؤولية فشل المشروع ، وفسخ العقد بينهما .

Time واتساب

أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".
خالد
ماشاء الله تبارك الله تمت المفاوضات في ثواني وتم توقيع العقد حلال لنا وحرام علنا اين من ادعو المثالية في قضية العويس وهم الان يقعون فيه حسبي الله ونعم الوكيل
واضح*** وصريح***
كفانا الله شر الغيرة والحقد والحسد،وأبعدنا عن أهلها وأماكن تواجدهم..
Zoolعالمي
قوميز الطواقي
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له،ويتجاوز عن سيئاته..

أخر الأخبار

الصحة توجه نصيحة للراغبين في تناول المكملات الغذائية يومياً (فيديو)
الصحة توجه نصيحة للراغبين في تناول المكملات الغذائية يومياً (فيديو)
Time منذ 21 دقيقة Views 1103
حاسة الشم تساعد فتاة في إنقاذ عائلتها من حريق
حاسة الشم تساعد فتاة في إنقاذ عائلتها من حريق
Time منذ 26 دقيقة Views 423
المحكمة تحسم الجدل بين شركتين طالبت إحداهما بتعويض خيالي بسبب "مشروع فاشل"
المحكمة تحسم الجدل بين شركتين طالبت إحداهما بتعويض خيالي بسبب "مشروع فاشل"
Time منذ 31 دقيقة Views 1502
مخترق يتلاعب في حسابات "أحمد موسى"
مخترق يتلاعب في حسابات "أحمد موسى"
Time منذ 36 دقيقة Views 1618
وظائف تقنية شاغرة في شركة علم
وظائف تقنية شاغرة في شركة علم
Time منذ 41 دقيقة Views 1587
منظر قديم من مدينة الطائف
منظر قديم من مدينة الطائف
Time منذ 46 دقيقة Views 700
ابنة ترامب تعلن خطبتها من ملياردير لبناني
ابنة ترامب تعلن خطبتها من ملياردير لبناني
Time منذ 59 دقيقة Views 2647
وفاة مالك متحف شهير في عسير بعد صراع مع المرض
وفاة مالك متحف شهير في عسير بعد صراع مع المرض
Time منذ ساعة Views 2092
المسيليم بعد لقاء أبها: " اعمل وانجز دون تصفيق "
المسيليم بعد لقاء أبها: " اعمل وانجز دون تصفيق "
Time منذ ساعة Views 2004
شاهد..الوحدة يسخر من النصر قبيل اللقاء المرتقب
شاهد..الوحدة يسخر من النصر قبيل اللقاء المرتقب
Time منذ ساعة Views 2857