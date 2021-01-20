وظائف تقنية شاغرة في شركة علم

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة علم، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، بمسمى "مُستشار تقني مساعد–مطوّر أندرويد".
وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاعرة هي: مُستشار تقني مساعد: درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، ومطوّر أندرويد: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 2021/01/12م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الروابط التالية:
1- مُستشار تقني مساعد من هنـــــــــــا .
2- مطوّر أندرويد من هنـــــــــــا .