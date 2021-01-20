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منظر قديم من مدينة الطائف

Time منذ 45 دقيقة
Views 697
منظر قديم من مدينة الطائف

(صدى):

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".
خالد
ماشاء الله تبارك الله تمت المفاوضات في ثواني وتم توقيع العقد حلال لنا وحرام علنا اين من ادعو المثالية في قضية العويس وهم الان يقعون فيه حسبي الله ونعم الوكيل
واضح*** وصريح***
كفانا الله شر الغيرة والحقد والحسد،وأبعدنا عن أهلها وأماكن تواجدهم..
Zoolعالمي
قوميز الطواقي
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له،ويتجاوز عن سيئاته..

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