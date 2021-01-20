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عقوبات أمريكية في الطريق إلى تركيا

Time منذ ساعة
Views 1905
عقوبات أمريكية في الطريق إلى تركيا

واشنطن (صدى):
ألمح " أنتوني بلينكن " مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، الثلاثاء، إلى وجود عقوبات جديدة على تركيا، واصفا إيها بالشريك الاستراتيجي " المزعوم".

وأرجع بلينكين إمكانية فرض مزيد من العقوبات على تركيا لشراء أنظمة دفاع جوي روسية الصنع، قائلا في كلمته بمجلس الشيوخ: " فكرة أن يكون ما يسمى بشريك استراتيجي لنا على وفاق مع أحد كبار منافسينا الاستراتيجيين في روسيا غير مقبولة".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على تركيا في 14 ديسمبر الماضي، بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
يجب ان يكون العقاب بالمثل لذا وجب حرقها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
اللهو البرى
بني هلال جيران وانساب.. تصحيح.

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