عقوبات أمريكية في الطريق إلى تركيا

واشنطن (صدى):
ألمح " أنتوني بلينكن " مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، الثلاثاء، إلى وجود عقوبات جديدة على تركيا، واصفا إيها بالشريك الاستراتيجي " المزعوم".
وأرجع بلينكين إمكانية فرض مزيد من العقوبات على تركيا لشراء أنظمة دفاع جوي روسية الصنع، قائلا في كلمته بمجلس الشيوخ: " فكرة أن يكون ما يسمى بشريك استراتيجي لنا على وفاق مع أحد كبار منافسينا الاستراتيجيين في روسيا غير مقبولة".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على تركيا في 14 ديسمبر الماضي، بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".