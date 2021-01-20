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آل مغني: النصر فقد السيطرة على حمد الله

Time منذ 47 دقيقة
Views 1601
آل مغني: النصر فقد السيطرة على حمد الله

طلال الغامدي (صدى):
انتقد سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، صمت الإدارة عن توضيح وضع اللاعب عبدالرزاق حمد الله، مشككًا في رواية أن الإصابة هي سبب مغادرته للمغرب.

وقال آل مغني: " إدارة النصر فقدت السيطره على حمدالله، اللاعب إصابته كانت عادية، لكن جعلوها عذر بسبب الخلافات وعدم السيطرة " .

وأضاف موجهًا حديثه لرئيس نادي النصر صفوان السويكت: " اطلع وضح للجمهور إنك غير قادر على السيطرة على اللاعب وغير قادر على قيادة النادي ".

ويرى عدد من النقاد الرياضيين والإعلاميين، أن إصابة اللاعب ليست السبب الحقيقي وراء مغادرة حمدالله لبلاده، مطالبين بتوضيح رسمي عما يحدث.

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أحدث التعليقات

QLQ
... ويجيك البطل ويصكك بفاتورة تقديرية وتشتكي يقولك عدل السيفون
QLQ
... انصدمو من الاعداد
ع. س. ع
ماشاء الله عليك نعم انت لم تضربه انت أردت أن تنهية من الملاعب نهائياً هذي مجزرة وليس ملعب كرة قدم الحكم لا من شاف ولا من درى يا حكامنا الأعزاء شوهتو منظر الدوري السعودي والله صار الواحد ما ودة يتابع من ما يرى من انواع المهازل التحكيمية انا لا أسقط على حكم بأسمة أو نادي بعينة فالأفضل أصبح اسوء السيئين ولا حول ولا قوة الا بالله
ع. س. ع
الحكم السعودي أعطي مليون فرصة ولكن للأسف أثبت فشلة الذريع وعدم قدرتة على تطوير مستواة نهائياً لذلك يجب على اتحاد اللعبة عدم إعطاء الحكم السعودي اي فرصة أخرى وعودة الحكم الأجنبي ما نشاهدة فعلاً كوارث تحكيمية بوجود تقنية الفار
abdul
ممكن عندهم قانون يحرّم نصح الملك جهرا، بل لابد من نصحه سرًّا . ههههه

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