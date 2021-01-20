آل مغني: النصر فقد السيطرة على حمد الله

طلال الغامدي (صدى):
انتقد سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، صمت الإدارة عن توضيح وضع اللاعب عبدالرزاق حمد الله، مشككًا في رواية أن الإصابة هي سبب مغادرته للمغرب.
وقال آل مغني: " إدارة النصر فقدت السيطره على حمدالله، اللاعب إصابته كانت عادية، لكن جعلوها عذر بسبب الخلافات وعدم السيطرة " .
وأضاف موجهًا حديثه لرئيس نادي النصر صفوان السويكت: " اطلع وضح للجمهور إنك غير قادر على السيطرة على اللاعب وغير قادر على قيادة النادي ".
ويرى عدد من النقاد الرياضيين والإعلاميين، أن إصابة اللاعب ليست السبب الحقيقي وراء مغادرة حمدالله لبلاده، مطالبين بتوضيح رسمي عما يحدث.
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