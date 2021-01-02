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حرمان النصر والاتحاد من إبرام الصفقات في الانتقالات الشتوية

Time منذ 16 دقيقة
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حرمان النصر والاتحاد من إبرام الصفقات في الانتقالات الشتوية

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن ناديي النصر والاتحاد لن يحصلا على شهادة الكفاءة المالية التي وضعتها وزارة الرياضة شرطاً لتسجيل اللاعبين في الانتقالات الشتوية.

وبينت المصادر أن نادي الاتحاد لن يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية لأنه مطالب بتسديد 67 مليون ريال وهي مقدمات عقود ومستحقات لاعيبين وفشل النادي في الإيفاء بها أو الاتفاق على جدولتها.

بينما النصر مطالب بتسديد أموال تبلغ 57 مليون ريال تتمثل في رواتب عاملين ولاعبين ومقدمات عقود أبرمت ومستحقات متأخرة.

فيما قدم النادي الأهلي ملفاً متكاملاً للحصول على شهادة الكفاءة المالية ولا يوجد ما يعيق حصوله على تلك الشهادة، بحسب الرياضية.

ومن المرجح أيضًا حصول الهلال على الشهادة لتمكنه من تسديد مستحقات لاعبيه حتى يوم 30 أكتوبر الماضي.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لأن وحدات العناصر العددية الممثلة تتأرجح مع أو بين تمثيل وحدات العنصر الذرية وبين أو مع وحدات العناصر الذرية الممثلتين بوحدات العناصر العددية الممثلة لوحدات العنصر الذرية المكافئة عدديا لوحدة التمثيل بدلالة الفراغ العددي المحوري الممثل للدرجة الثقالية الممثلة للدرجة العددية الممثلة لوحدات الثقالة المحورية المرتبطة بوحدة تمثيل وحدات ثقل وحدة المركز الممثل الذرية على مستوى مجموع ذرات العنصر أو على مستوى مجموع ذرات العناصر.الممثلتين لوحدات العنصر والممثلة لوحدات العناصر بعد توحيدهما في وحدات الكتلة الذرية الممثلة بوحدات العناصر العددية
د محمد ماجد بخش
من البؤس حقا استمرار فهم تركيب الذرات على أنه غلاف بناء إلكتروني بينما هو غلاف عددي ممثل لدرجات الفراغ المحور بدلالة وحدات الفراغ المطور بدلالة فراغية فراغية أو ثقالية ثقالية أو ثقالية فراغية أو فراغية مغناطيسية أو ثقالية محورية أو مغناطيسية محورية أو محورية فراغية تمثل الدرجات المغناطيسية الممثلة للوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة مجموع الكتل الذرية بدلالة الذرة المركزية المكافئة الممثلة لمركز الوحدة والثقل الممثل لها
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
د محمد ماجد بخش
نقاط توقف تمثيل محاور تمثيل ثقل العناصر هي إعادة لتمثيل وحدات العناصر من الدرجة الفراغية العددية إلى الدرجة الثقالية المحورية
ابو محمد 😎 ✍️
طيب يا كشاته ,,

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