حرمان النصر والاتحاد من إبرام الصفقات في الانتقالات الشتوية

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن ناديي النصر والاتحاد لن يحصلا على شهادة الكفاءة المالية التي وضعتها وزارة الرياضة شرطاً لتسجيل اللاعبين في الانتقالات الشتوية.
وبينت المصادر أن نادي الاتحاد لن يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية لأنه مطالب بتسديد 67 مليون ريال وهي مقدمات عقود ومستحقات لاعيبين وفشل النادي في الإيفاء بها أو الاتفاق على جدولتها.
بينما النصر مطالب بتسديد أموال تبلغ 57 مليون ريال تتمثل في رواتب عاملين ولاعبين ومقدمات عقود أبرمت ومستحقات متأخرة.
فيما قدم النادي الأهلي ملفاً متكاملاً للحصول على شهادة الكفاءة المالية ولا يوجد ما يعيق حصوله على تلك الشهادة، بحسب الرياضية.
ومن المرجح أيضًا حصول الهلال على الشهادة لتمكنه من تسديد مستحقات لاعبيه حتى يوم 30 أكتوبر الماضي.