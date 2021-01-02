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بالفيديو.. قصة 4 فتيات يتقاسمن العمل في مقهى وسط تبوك

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة 4 فتيات يتقاسمن العمل في مقهى وسط تبوك

تبوك (صدى):
قررت 4 فتيات سعوديات شقيقات التشارك، وتقاسم العمل في مقهى وسط مدينة تبوك، والتسابق على خدمة زبائنهن من الأفراد والعائلات بأنامل ناعمة، شققن طريقهن للاعتماد على أنفسهن بما يكسبن من عمل أيديهن.

وأوضحت رنيم الحربي إحدى الفتيات الأربع: إنّ هذا المشروع هواية وشغف، وفي الوقت نفسه مصدر رزق لها ولأخواتها، مشيرة إلى أنهن اشترين في البداية أدوات بسيطة، ثم طوّرن أنفسهن مع الوقت، مشيرة إلى أن الوالد والوالدة وافقا على فكرتهن، وأن الزبائن الآن في ازدياد، مؤكدة أن المشروبات وجميع المنتجات أعجبتهم كثيرًا.

وأضافت شقيقتها ريماس الحربي أنهن يُقسّمن الدوام إلى شفتين، صباحي ومسائي، ويتناوبن العمل فيهما، كما أن الإدارة العامة تحت إشراف شقيقتهن ريناد التي تتعامل مع الموردين لتوفير الاحتياجات.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لأن وحدات العناصر العددية الممثلة تتأرجح مع أو بين تمثيل وحدات العنصر الذرية وبين أو مع وحدات العناصر الذرية الممثلتين بوحدات العناصر العددية الممثلة لوحدات العنصر الذرية المكافئة عدديا لوحدة التمثيل بدلالة الفراغ العددي المحوري الممثل للدرجة الثقالية الممثلة للدرجة العددية الممثلة لوحدات الثقالة المحورية المرتبطة بوحدة تمثيل وحدات ثقل وحدة المركز الممثل الذرية على مستوى مجموع ذرات العنصر أو على مستوى مجموع ذرات العناصر.الممثلتين لوحدات العنصر والممثلة لوحدات العناصر بعد توحيدهما في وحدات الكتلة الذرية الممثلة بوحدات العناصر العددية
د محمد ماجد بخش
من البؤس حقا استمرار فهم تركيب الذرات على أنه غلاف بناء إلكتروني بينما هو غلاف عددي ممثل لدرجات الفراغ المحور بدلالة وحدات الفراغ المطور بدلالة فراغية فراغية أو ثقالية ثقالية أو ثقالية فراغية أو فراغية مغناطيسية أو ثقالية محورية أو مغناطيسية محورية أو محورية فراغية تمثل الدرجات المغناطيسية الممثلة للوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة مجموع الكتل الذرية بدلالة الذرة المركزية المكافئة الممثلة لمركز الوحدة والثقل الممثل لها
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
د محمد ماجد بخش
نقاط توقف تمثيل محاور تمثيل ثقل العناصر هي إعادة لتمثيل وحدات العناصر من الدرجة الفراغية العددية إلى الدرجة الثقالية المحورية
ابو محمد 😎 ✍️
طيب يا كشاته ,,

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