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موعد الرصد الآلي لمخالفتي " الحزام والهاتف " في الحدود الشمالية والباحة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1286
موعد الرصد الآلي لمخالفتي " الحزام والهاتف " في الحدود الشمالية والباحة

الباحة (صدى):
أعلنت إدارة القوات الخاصة أمن الطرق، عن موعد الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط الحزام ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد.

وأضافت " أمن الطرق "، أن الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط الحزام ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة على الطرق الخارجية يبدأ الخميس القادم، في الحدود الشمالية والباحة، فيما يتم تطبيق الرصد الآلي في جميع مناطق المملكة على الطرق الخارجية.

وكانت إدارة المرور قد أوضحت -في وقتٍ سابق- أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.

ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط؛ بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي، حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.

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أحدث التعليقات

QLQ
... تدفع قيمتها وراضين
وليد 6226
الله يستر اتوقع راح يكون كل شيء عادي في الايام القادمة
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لايحل المجوس اللطمنج في ارض إلا ويحل فيها الدمار والقتل والفساد والانحلال
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل المساواه بحدود لانا بلاد الحرمين الشريفين
458
يا ابن الحلال الترم الثاني عن بعد خذها من الحين بس تاخير الاعلان للتشويق

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