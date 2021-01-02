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" الحصيني " يكشف عن موعد الحالة المطرية الثامنة والمناطق المتأثرة بها 

Time منذ 29 دقيقة
Views 1739
" الحصيني " يكشف عن موعد الحالة المطرية الثامنة والمناطق المتأثرة بها 

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بداية الحالة الجوية الثامنة غدًا الأحد، مضيفا:" الحالة ستكون شتوية ممطرة من ديمية لرعدية، ويمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة وتستمر عدة أيام.

وأشار  " الحصيني ":" الأمطار المتوقعة من متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد يعقبها موجة برد متوسطة القوة ".

 

وأوضح " الحصيني ":" نطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق مكة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان وغرب وشمال الشرقية وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية خاصة شرقها وتمتد إلى الإمارات ".

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أحدث التعليقات

QLQ
... تدفع قيمتها وراضين
وليد 6226
الله يستر اتوقع راح يكون كل شيء عادي في الايام القادمة
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لايحل المجوس اللطمنج في ارض إلا ويحل فيها الدمار والقتل والفساد والانحلال
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل المساواه بحدود لانا بلاد الحرمين الشريفين
458
يا ابن الحلال الترم الثاني عن بعد خذها من الحين بس تاخير الاعلان للتشويق

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