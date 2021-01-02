" الحصيني " يكشف عن موعد الحالة المطرية الثامنة والمناطق المتأثرة بها 

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بداية الحالة الجوية الثامنة غدًا الأحد، مضيفا:" الحالة ستكون شتوية ممطرة من ديمية لرعدية، ويمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة وتستمر عدة أيام.
وأشار " الحصيني ":" الأمطار المتوقعة من متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد يعقبها موجة برد متوسطة القوة ".
وأوضح " الحصيني ":" نطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق مكة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان وغرب وشمال الشرقية وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية خاصة شرقها وتمتد إلى الإمارات ".