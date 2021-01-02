شاهد.. مشاجرة و اشتباكات عنيفة بالأيدي بين مجموعة من الشبان

(صدى):
وثق مقطع فيديو اشتباكات عنيفة بين مجموعة شباب في مدينة الخيران، إحدى مناطق محافظة الأحمدي في دولة الكويت، مساء أمس الجمعة.
وبين الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات مستمرة بالأيدي بين الشباب، فيما سيطر الخوف والهلع على العائلات المتواجدة في المكان، فاستنجدوا بالجهات الأمنية التي تولّت البحث عن جميع الأطراف المتشاجرة.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن القبض على أطراف المشاجرة وأحالتهم جميعًا إلى جهة الاختصاص، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، مشيرة إلى أنه لا يُوجد أي إصاباتٍ بين المتشاجرين.