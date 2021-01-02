بوفون يحصل على جائزة فريدة من نوعها

وكالات (صدى):
أجرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، استطلاعًا بين 18 حارس مرمى، من بينهم مانويل نوير وغيرهم من عمالقة الكرة العالمية، لانتقاء الحارس الأفضل بين العصور.
وحاز النجم الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون على 7 أصوات متفوقًا على ليف ياشين بفارق صوتين، حيث حصل الحارس الإيطالي على تصويت نوير، الذي قال: "إنه مذهل دومًا، وهو قدوة بالنسبة لي، ليس في الملعب فقط، بل بسبب شخصيته".
يذكر أن بوفون البالغ من العمر 42 عامًا، ما يزال يمارس كرة القدم، حيث يتألق بين صفوف يوفنتوس، بعد مسيرة طويلة عاشها مع بارما، السيدة العجوز، وباريس سان جيرمان في تجربة قصيرة.