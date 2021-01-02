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بوفون يحصل على جائزة فريدة من نوعها

Time منذ ساعة
Views 1487
بوفون يحصل على جائزة فريدة من نوعها

وكالات (صدى):
أجرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، استطلاعًا بين 18 حارس مرمى، من بينهم مانويل نوير وغيرهم من عمالقة الكرة العالمية، لانتقاء الحارس الأفضل بين العصور.

وحاز النجم الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون على 7 أصوات متفوقًا على ليف ياشين بفارق صوتين، حيث حصل الحارس الإيطالي على تصويت نوير، الذي قال: "إنه مذهل دومًا، وهو قدوة بالنسبة لي، ليس في الملعب فقط، بل بسبب شخصيته".

يذكر أن بوفون البالغ من العمر 42 عامًا، ما يزال يمارس كرة القدم، حيث يتألق بين صفوف يوفنتوس، بعد مسيرة طويلة عاشها مع بارما، السيدة العجوز، وباريس سان جيرمان في تجربة قصيرة.

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أحدث التعليقات

QLQ
... تدفع قيمتها وراضين
وليد 6226
الله يستر اتوقع راح يكون كل شيء عادي في الايام القادمة
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لايحل المجوس اللطمنج في ارض إلا ويحل فيها الدمار والقتل والفساد والانحلال
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل المساواه بحدود لانا بلاد الحرمين الشريفين
458
يا ابن الحلال الترم الثاني عن بعد خذها من الحين بس تاخير الاعلان للتشويق

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