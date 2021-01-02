شاهد.. صور جوية لمحافظة العلا تخطف الأنظار حولها 

المدينة المنورة (صدى):
خطفت صور جوية لمحافظة العلا، ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، أنظار المواطنين حولها بسبب المشهد الذي يعد غاية في الجمال.
والتقطت الصور بواسطة المحطات الأرضية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من القمر الصناعي "بلاياد ".
وأظهرت الصور، تضاريس ومكونات المحافظة، والأشكال الصخرية المعروفة بها، والتي خلفتها حضارات إنسانية ضربت جذورها في عمق التاريخ البشري.
وكانت المملكة تستعد لإقامة القمة الخليجية 41 بقاعة "مرايا" في العلا، يوم الثلاثاء القادم، وهي التي سُجلت في موسوعة جينيس، كأكبر مبنى مغطّى بالمرايا في العالم 2019.