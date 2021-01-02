الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. صور جوية لمحافظة العلا تخطف الأنظار حولها 

Time منذ 58 دقيقة
Views 1632
Comment 1
شاهد.. صور جوية لمحافظة العلا تخطف الأنظار حولها 

المدينة المنورة (صدى):
خطفت صور  جوية لمحافظة العلا، ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، أنظار المواطنين حولها بسبب المشهد الذي يعد غاية في الجمال.

 

والتقطت الصور بواسطة المحطات الأرضية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من القمر الصناعي "بلاياد ".

وأظهرت الصور، تضاريس ومكونات المحافظة، والأشكال الصخرية المعروفة بها، والتي خلفتها حضارات إنسانية ضربت جذورها في عمق التاريخ البشري.

 

وكانت المملكة تستعد لإقامة القمة الخليجية 41 بقاعة "مرايا" في العلا، يوم الثلاثاء القادم، وهي التي سُجلت في موسوعة جينيس، كأكبر مبنى مغطّى بالمرايا في العالم 2019.

Time واتساب

أحدث التعليقات

QLQ
... تدفع قيمتها وراضين
وليد 6226
الله يستر اتوقع راح يكون كل شيء عادي في الايام القادمة
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لايحل المجوس اللطمنج في ارض إلا ويحل فيها الدمار والقتل والفساد والانحلال
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل المساواه بحدود لانا بلاد الحرمين الشريفين
458
يا ابن الحلال الترم الثاني عن بعد خذها من الحين بس تاخير الاعلان للتشويق

أخر الأخبار

موعد الرصد الآلي لمخالفتي " الحزام والهاتف " في الحدود الشمالية والباحة
موعد الرصد الآلي لمخالفتي " الحزام والهاتف " في الحدود الشمالية والباحة
Time منذ 12 دقيقة Views 1270
فیدیو نادر يوثق زیارة الملك سعود لإسبانیا بعد توليه الحكم
فیدیو نادر يوثق زیارة الملك سعود لإسبانیا بعد توليه الحكم
Time منذ 22 دقيقة Views 1319
" الحصيني " يكشف عن موعد الحالة المطرية الثامنة والمناطق المتأثرة بها 
" الحصيني " يكشف عن موعد الحالة المطرية الثامنة والمناطق المتأثرة بها 
Time منذ 29 دقيقة Views 1724
هذي اللى ماصدقت خبر بالقيادة
هذي اللى ماصدقت خبر بالقيادة
Time منذ 47 دقيقة Views 410
قرد يهاجم مسن بوحشية ويقتلع فروه رأسه
قرد يهاجم مسن بوحشية ويقتلع فروه رأسه
Time منذ 49 دقيقة Views 448
توضيح هام من حساب المواطن للمستفيدين بخصوص دعم البرنامج 
توضيح هام من حساب المواطن للمستفيدين بخصوص دعم البرنامج 
Time منذ 49 دقيقة Views 1851
انهيار أرضي اخذ بعض الناس معاه
انهيار أرضي اخذ بعض الناس معاه
Time منذ 50 دقيقة Views 356
شاهد.. مشاجرة و اشتباكات عنيفة بالأيدي بين مجموعة من الشبان
شاهد.. مشاجرة و اشتباكات عنيفة بالأيدي بين مجموعة من الشبان
Time منذ 56 دقيقة Views 834
شاهد.. صور جوية لمحافظة العلا تخطف الأنظار حولها 
شاهد.. صور جوية لمحافظة العلا تخطف الأنظار حولها 
Time منذ 58 دقيقة Views 1632
أول استعراض للقفز بالسيارة في التاريخ
أول استعراض للقفز بالسيارة في التاريخ
Time منذ 59 دقيقة Views 272