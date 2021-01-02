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شاهد.. ما قاله خادم الحرمين عن قصر الملك عبدالعزيز بالخرج 

Time منذ ساعة
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شاهد.. ما قاله خادم الحرمين عن قصر الملك عبدالعزيز بالخرج 

الرياض (صدى):
قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- إن قصر الملك عبدالعزيز في مدينة السيح يذكره بطفولته.

 

وبني قصر الملك عبدالعزيز في مكان قصر الغرين المبني في عهد الدولة السعودية الأولى، ومن ثم أصبح مكاناً لخيول الدولة.

 

وتميز قصر الملك عبدالعزيز  بمحافظة الخرج، بطرازه المعماري الفريد، وتاريخه العريق، بعدما تجاوز الـ80 عاما، وما زال يقف شامخاً، حيث تم تشييد القصر بعد 9 أعوام من معركة الخرج التي كانت عام 1349، وأدت إلى توحيد المناطق.

 

وكان الجزء الغربي من القصر مخصصا لسكن الملك عبدالعزيز وعائلته، قبل أن يتم بناء الجزء الشرقي منه بعد عام وانتقل إليه الملك، ليصبح الجزء الغربي مخصصاً للضيوف، حيث يضم في مقدمته قاعتين كبيرتين لاستقبالهم وأجنحة.

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أحدث التعليقات

QLQ
... تدفع قيمتها وراضين
وليد 6226
الله يستر اتوقع راح يكون كل شيء عادي في الايام القادمة
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لايحل المجوس اللطمنج في ارض إلا ويحل فيها الدمار والقتل والفساد والانحلال
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل المساواه بحدود لانا بلاد الحرمين الشريفين
458
يا ابن الحلال الترم الثاني عن بعد خذها من الحين بس تاخير الاعلان للتشويق

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