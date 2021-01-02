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شاهد.. مركز لقاحات الرياض يوضح حقيقة حدوث مضاعفات لمن تلقوا لقاح كورونا

Time منذ 29 دقيقة
Views 1648
شاهد.. مركز لقاحات الرياض يوضح حقيقة حدوث مضاعفات لمن تلقوا لقاح كورونا

الرياض (صدى):
كشف طبيب الطوارئ في مركز لقاحات الرياض، الدكتور أحمد الشرهان، حقيقة حدوث مضاعفات لمن تلقي الجرعة الأولي من لقاح كورونا.

 

وقال " الشرهان " خلال لقائه بقناة العربية:" لم تحدث أي مضاعفات لمن أخذوا الجرعة الأولى لتطعيم كورونا ".

 

وأضاف " الشرهان ":" العمل خلال تطعيمات كورونا بسيط،  وأغلب الحالات مرت بكل سلاسة، لأن التطعيم كان بسيطا وبالتالي لا يوجد أي مضاعفات للذين تلقوا لقاح كورونا ".

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 182 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,263 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 9 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6239 حالة.

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أحدث التعليقات

ابن فيصل
صدمه مدويه شوفوا التعبير بالله ياما الطواقي جتهم صدمات مدوية آخرها طردهم من آسيا ولا شفنا التعبير السامج من محرري صحيفه صدى الحاقده
سعـــ ابومحمد ــد
قال من واسطتك قال حسينووه هههههههههههههههههه استغفر الله
فهد آل قنيعير
غسيل أموال
وافي
اصبحت الحكومة العدو الاول للمواطن المكلوم لكن الفرج قريب بحول الله
سردار
شوي ويبدي شي يبدي شي ماهو هين تنفك من الدرع حلاقه ويبدي شي ماترضونه

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