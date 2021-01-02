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شاهد.. " أوسو " يُشعل الجدل بتعليقه على الخسارة الثقيلة للأهلي أمام التعاون:" اسألوا المدرب "

Time منذ ساعة
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شاهد.. " أوسو " يُشعل الجدل بتعليقه على الخسارة الثقيلة للأهلي أمام التعاون:" اسألوا المدرب "

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الأهلي، صامويل أوسو، على الخسارة الثقيلة لفريقه أمام التعاون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ال11 من مسابقة دوري كأس المحترفين.

 

وقال " أوسو " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" لم نكن حاضرين في أرضية الملعب بالشوط الأول وخسرنا 3 نقاط مهمة "، لافتا:" خسرنا صدارة الترتيب بالنسبة لسلم الترتيب ".

وأضاف " أوسو ":" لا تسألني عن التكتيكات اسأل عنها المدرب هو المسؤول عن التكتيك وعما يخص الجانب الفني للمباراة "، مبينا:" لا زلت حتي الآن لا أعلم أن الأهلي سيجدد لي أم لا ".

 

وكان فريق نادي التعاون عمق جراح نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ال11، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 

وبهذه النتيجة، رفع  التعاون  رصيده إلى 17 نقطة، ويلاقي الرائد السبت 9 يناير، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة، ويواجه القادسية الجمعة 8 يناير.

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أحدث التعليقات

ابن فيصل
صدمه مدويه شوفوا التعبير بالله ياما الطواقي جتهم صدمات مدوية آخرها طردهم من آسيا ولا شفنا التعبير السامج من محرري صحيفه صدى الحاقده
سعـــ ابومحمد ــد
قال من واسطتك قال حسينووه هههههههههههههههههه استغفر الله
فهد آل قنيعير
غسيل أموال
وافي
اصبحت الحكومة العدو الاول للمواطن المكلوم لكن الفرج قريب بحول الله
سردار
شوي ويبدي شي يبدي شي ماهو هين تنفك من الدرع حلاقه ويبدي شي ماترضونه

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