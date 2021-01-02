بالفيديو.. هوساوي: لم نستحق الفوز اليوم.. ونعتذر للجماهير

نواف السالم (صدى):
علق معتز هوساوي لاعب الأهلي على خسارة فريقه أمام التعاون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ال11، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال هوساوي: "لم نكن نستحق الحصول على الثلاث نقاط، و كان لدينا فرصة لتصدر الدوري و نعتذر للجماهير".
وأكد لاعب الأهلي على عدم أحقية فريقه بالفوز اليوم، مشيرا إلى أنه سيحاول تعديل الأخطاء.
يذكر ان فريق نادي التعاون حقق فوزا ثمينا من نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ال11، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.